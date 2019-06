Walldorf. (rö) Schon 2016 hatte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, das Fahrradmietsystem "VRNnextbike" in Walldorf zu realisieren. Damals war der Antrag im Gemeinderat abgelehnt worden. Nachdem die Dreijahresfrist abgelaufen ist, wurde er nun erneut gestellt und deutlich positiver aufgefasst. Einstimmig befürwortete das Gremium, sich erneut mit dem Thema zu beschäftigen, sobald vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) ein aktualisiertes Angebot vorliegt.

"Wir stellen fest, dass Bewegung in die Verwaltung gekommen ist", sagte Hans Wölz für die Antragsteller, zumal auch im Arbeitskreis Mobilitätspakt das Fahrradmietsystem als eine Möglichkeit angesehen werde, zur Differenzierung des Mobilitätsangebots beizutragen.

Darüber hinaus führe inzwischen auch die SAP einen Versuch mit acht Fahrrädern von VRNnextbike durch, mit dem der Einsatz zwischen den Bürostandorten im Gewerbegebiet erprobt wird. "Wir müssen wegkommen vom Auto, das ist ein Baustein", appellierte Wölz.

Walldorf eigne sich von der Topografie besonders gut fürs Radfahren, zudem habe man einen sehr "kompakten Siedlungskörper" und keine weiten Entfernungen im Stadtgebiet. Für die Berufseinpendler biete sich ein Standort am Bahnhof an, vielleicht würden dann mehr Menschen aufs Auto verzichten und stattdessen S-Bahn und Leihfahrrad nutzen. Ähnliches gelte für Übernachtungsangebote, die man in Walldorf ebenfalls habe, "auch wenn es nicht wie in einem Kurort ist". Vielleicht, so Wölz, seien auch Gespräche mit St. Leon-Rot, dem zweiten Standort der SAP in der Region, und der Nachbarstadt Wiesloch über eine gemeinsame Lösung möglich.

Werner Sauer (CDU) blickte auf den Antrag von 2016 zurück, den man abgelehnt habe, weil damals die Verwaltung das Konzept erstellen sollte, nicht der VRN. "Heute sieht das anders aus", freue man sich auf ein neues Angebot des VRN. "Dann kommt es auf die Bedingungen an", muss laut Sauer auch die "Kosten-Nutzen-Relation" stimmen.

Zwar lägen noch keine konkreten Zahlen vor, so Manfred Zuber (SPD), dennoch sei es "heute garantiert sinnvoll", das Fahrradmietsystem anzubieten. "Manche Dinge muss man einfach machen, auch wenn die Wirtschaftlichkeit nicht nachweisbar ist", sagte Zuber. Aus seiner Sicht muss sich auch der gemeinsame Metropolpark-Zweckverband mit Wiesloch des Themas annehmen.

Das System städteübergreifend einzuführen, ist auch für die FDP "eine Überlegung wert", so Günter Lukey. Er sah allerdings noch viele offene Fragen, beispielsweise zu den Kosten oder zur Länge des Vertrags. Zudem habe die Stiftung Warentest den Fahrrädern von VRNnextbike einen nur "befriedigenden" Zustand bescheinigt, sodass auch die Frage der Wartung offen sei.

"Wir sind heute einen Quantensprung weiter, was die geteilte Mobilität angeht", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab zum erneut gestellten Antrag, der jetzt zur rechten Zeit komme. Nicht zuletzt dank der kürzlich ausgeschriebenen neuen Stelle eines Mobilitätsmanagers werde man dann auch die "Manpower" haben, ihn umzusetzen. Jetzt werde zunächst einmal mit VRNnextbike über ein gutes Angebot verhandelt.