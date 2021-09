Der weitläufige Sandstrand des Hardtsees in Ubstadt-Weiher versetzt einen sofort in Urlaubsstimmung. Foto: A.Dorn

Von Agnieszka Dorn

Ubstadt-Weiher. Wer nicht ans Meer fahren möchte oder kann, sollte sich einen Besuch auf der Freizeitanlage Hardtsee in Ubstadt-Weiher nicht entgehen lassen: Hier kann man die Sandalen in die Hand nehmen, gemütlich über den langen Sandstrand flanieren und dabei die Seele baumeln lassen.

> Der Badesee: Der Badesee befindet sich in einer Kiesgrube, die an einer Stelle noch aktiv ist, und ist 16 Meter tief. Der Nichtschwimmerbereich ist bis zu einem Meter tief und durch Bojen vom Schwimmerbereich abgegrenzt. Auch im Hardtsee sind die Badegäste im See nicht alleine. Es gibt verschiedene Fischarten, darunter Rotauge und Hecht. Wird es warm genug, breiten sich sogar Süßwasserquallen aus, die harmlos für Badegäste sind, aber durchaus ein kleines Spektakel bieten können.

Sport und Spaß bieten sich in vielerlei Formen, darunter Stand-up-Paddling. Foto: A.Dorn

Abgeteilt vom Badebetrieb ist der Wassersportbereich, zudem besitzt der See eine kleine Bucht, die allerdings vor allem geführten Jugendgruppen oder Ferienlagern zur Verfügung steht. Der See wird bei Hochbetrieb von einer Badeaufsicht überwacht. Eine Flagge macht darauf aufmerksam. Bei roter Flagge gibt es keine Aufsicht, bei rot-gelber Flagge hingegen schon. Generell gilt: Baden auf eigene Gefahr. Im Sommer erreicht der See durchaus Temperaturen von etwa 23 bis 24 Grad. Besonders attraktiv ist der weitläufige Sandstrand.

> Schattenplätze: Rund um den See gibt es ausreichend Schattenplätze. Nicht wenige davon bieten einen tollen Blick auf den See und den Kraichgau. Auf der Anlage gibt es genügend Bäume – ein eigener Sonnenschirm ist dennoch empfehlenswert, denn bei Hochbetrieb ist das "chillen" unter den Bäumen beliebt und die Plätze können knapp werden. Manche Gäste machen es sich auch in einer mitgebrachten "Strandmuschel" gemütlich.

> Eingang: Es gibt zwei Eingänge zum Hardtsee, wobei der eine zwar allen offensteht, überwiegend aber für Campinggäste vorgesehen ist. Der Haupteingang gewährt einen schönen Blick auf den See. Wie bei den anderen Badeseen in der Region muss man sich auch hier zur Hauptzeit am Eingang ein wenig gedulden und wegen der momentanen Corona-Abstandsregeln wirkt die Schlange länger, als sie ist.

> Umkleidekabinen: Es gibt nur wenige Umkleidekabinen: an beiden Eingängen und auf dem Gelände verstreut. Laut Betriebsleiter Christopher Bader werden die Umkleidekabinen ohnehin wenig genutzt, die meisten Badegäste kommen und gehen in Badekleidung. Die Anlage hat die Möglichkeiten zum Umkleiden nicht erweitert, nachdem die Nachfrage dazu keinen Anlass bot. Es gibt gegen einen Euro einige wenige Schließfächer am Eingang. Sanitäre Anlagen sind an den Eingängen und in der Mitte der Anlage vorhanden.

Sport und Spaß bieten sich in vielerlei Formen, darunter Segeln. Foto: A.Dorn

> Freizeitgelände: Die Anlage ist großzügig angelegt und bietet für Jung und Alt verschiedene Möglichkeiten, Spaß zu haben und sich zu verausgaben. Fast könnte man meinen, es gibt einen "Jachthafen" – so sieht der Segelbootsteg zumindest auf den ersten Blick aus. Neben dem Segeln kann man "Stand-up-Paddling" ausprobieren und Tauchen – wobei hierfür ein Tauchschein erforderlich ist. Auch Surfen ist möglich, weil es aber keinen Verleih gibt, müssen die Surfbretter selbst mitgebracht werden. Für die Kleinen gibt es einen große Abenteuerspielplatz sowie weitere Spielplätze, zudem ein Volleyball- und Basketballfeld, einen Skatepark, Tischtennisplatten sowie Großspielfelder für Mühle, Dame und Schach.

> Essen und Trinken: Auf der Anlage gibt es mehrere Kioske, die nach Bedarf geöffnet sind, und sogar eine Strandbar, die mit ihrem Panoramablick auf den See durchaus ein karibisches Ambiente ausstrahlt. Hier schlürfen Badegäste gern mal einen Cocktail. Weiterhin gibt es am Campingplatzeingang ein größeres Restaurant mit einem vielfältigen Angebot. Die Speisekarte bietet unter anderem Burger in verschiedenen Variationen, Salate, Pommes und Pizzen. Zudem Eiscafés, diverse Getränke und verschiedene Sorten von Eis am Stiel.

> Parkmöglichkeiten: Einen großen Parkplatz gibt es am Haupteingang, bei Hochbetrieb ist dieser aber schnell belegt. Wer also später aufschlägt, muss ein Stückchen laufen.

> Gesamturteil: 1 minus. Absolut schön ist der breite Sandstrand, der einen sofort in Urlaubsstimmung versetzt. Es gibt eine Badeaufsicht, ein Plus sind zudem die Fahnen, die darauf aufmerksam machen, ob sie gerade im Dienst ist oder ob erhöhte Vorsicht gefordert wird. Einziger Kritikpunkt sind die wenigen Schließfächer für die vielen Badegäste.

> Öffnungszeiten: Die Anlage ist das ganze Jahr geöffnet, in den Wintermonaten kann man sie kostenlos besuchen.