Horrenberg-Balzfeld. (seb) Seit 35 Jahren gibt es das "Scheelribblin"-Essen im Balzfelder Tierpark, ursprünglich ein internes Vesper für die Mitglieder nach einem harten Tag der Aufbauarbeit. Doch von jeher hat es sich als wahrer Publikumsmagnet erwiesen und seit es in den Sommerferien an sechs Montagen angeboten wird, strömen die Gäste in Scharen herbei.

Beeindruckende 700 Besucher pro Abend bezeichnen Siegbert Rössler, Vorsitzender der Tierfreunde, und sein Sohn Manuel als "durchschnittlich". Denn am Montag voriger Woche wurde der Rekord vom Vorjahr "deutlich getoppt", nahezu 1000 Gäste zählte man. Inzwischen wundert es auch niemanden mehr, neben Besuchern aus der Region auch Autos mit Mannheimer oder sogar Stuttgarter Kennzeichen zu sehen. Die Besucher erfreuen sich an der idyllischen Atmosphäre und der stimmungsvollen Begleitmusik, "die Tanzfläche ist voll von Beginn an bis Mitternacht", so Rössler.

Das ist natürlich erfreulich, um nicht zu sagen sensationell, und sehr wichtig, stellt das "Scheelribblin"-Essen doch die Haupteinnahmequelle des Tierparks neben Festen wie Kerwe oder Maifeiertag sowie Unterstützung durch Sponsoren und die Gemeinde dar. Eintritt wird nicht verlangt und der Park ist ganzjährig geöffnet, "bei uns ist immer was los", so Rössler. Die Einnahmen kommen den Tieren zugute, gegenwärtig hat der Park 24 Kamerunschafe, 21 Zwergziegen, 24 Stück Dammwild und zwei Esel, die demnächst Nachwuchs erwarten, außerdem 48 Arten von Vögeln, darunter Wellensittiche, Rosenköpfchen, Nymphensittiche , Gänse, Enten, Hühner und Tauben. Nicht nur für die Gemeinde ist der Tierpark ein beliebtes Naherholungsgebiet.

Der Verein hat rund 300 Mitglieder und mobilisiert fürs "Scheelribblin"-Essen jedes Mal zirka 40 Ehrenamtliche, die laut Rössler bei derartigen Besucheranstürmen "hart an der Belastungsgrenze" sind. Um Bestell- und Bedienvorgänge zu erleichtern und damit den Gästen entgegenzukommen, während die Ehrenamtlichen entlastet werden, wurden die Rösslers innovativ.

Manuel Rössler war es, der auf einer Hochzeit einer intuitiv bedienbaren Bestell-Software begegnete, die auf ausliegenden Tablet-Computern installiert war. Siegbert Rössler ist IT-Ingenieur, Manuel Rössler arbeitet ebenfalls in der Software-Entwicklung, da lag die Idee nahe, Ähnliches auszuprobieren. Neben intensiven Überlegungen waren auch Abstimmungen mit dem Finanzamt notwendig, schließlich ist der Verein gemeinnützig.

Die Entwicklung - von der ersten Idee bis zum Einsatz waren es gerade mal fünf Wochen - lag bei Manuel Rössler und der Firma, in der er arbeitet. Die Finanzierung übernimmt zwar der Verein, er verdient aber auch an der Vermarktung der Software, beispielsweise an andere Vereine: "Unterm Strich hat’s uns nichts gekostet", so Siegbert Rössler.

Über ihr Smartphone können die Gäste nun einen sogenannten "QR-Code" fotografieren, ein grafisches Muster, das ihren Tisch identifiziert und sie auf eine Internetseite leitet, die ihnen Zugriff auf die Bestell-App gewährt. "Da muss nichts installiert werden, man muss sich nicht anmelden, keine persönlichen Daten werden erhoben", betont Manuel Rössler. Dadurch sinkt die Hemmschwelle und vor allem wird die Anwendung einfacher, so Rösslers Erfahrung. Gästen, die mit solchen Anwendungen noch keine Erfahrung haben, wird gerne geholfen.

Übersichtlich sind Speisen- und Getränkeangebot und Preise angeordnet, auch die Zahl der jeweiligen Portionen, die noch verfügbar sind, wird angezeigt. Zusätzlich ermöglicht die "Scheelribblin"-App, besonders nachgefragte Speisen anzuzeigen. Und schließlich kann man damit die Belege ausdrucken, hat den Umsatz auf einen Blick und kann die Provision für die Bedienungen schnell errechnen. Wenn die Gäste wiederum selbst bestellen, behält der Verein, was er sonst an sie ausgezahlt hätte.

Das System ist vielfältig anpassbar, etwa was die Anzahl der Tische, Speisen- und Getränkeangebot oder auch die Sprache angeht. "Wir haben noch viele Ideen", so Rössler. Übrigens auch für den Tierpark und dank der guten Einnahmesituation sowie Sachspenden durch Sponsoren sieht man den kommenden Projekten recht gelassen entgegen. So müssen Siegbert Rössler zufolge rund 500 Meter Umgrenzungszaun erneuert werden, an den Vogelvolieren müssen die feinen Drahtzäune und vor allem das Innere komplett saniert werden, am Dach des Vereinsheims stehen Arbeiten an und das Dach des Futterhauses muss sogar ganz erneuert werden.

Fünf Mal war die Bestell-App bisher mit Erfolg im Einsatz, am kommenden Montag, 2. September, zum letzten "Scheelribblin"-Essen dieses Sommers, wird sie sicher wieder kräftig genutzt: ab 17 Uhr im Tierpark Balzfeld. Für Musik sorgen "Intercity Musikexpress" mit Sängerin Irena.