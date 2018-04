Wiesloch. (seb) Von Anfang an herrschte ausgelassene Stimmung beim Konzert im Autohaus Wagner im Rahmen des Festivals "Swingin’ WiWa": Singer-Songwriter Olli Roth bot mit Bassist Ralf Bopp und Schlagzeuger Thomas Klein eine mitreißende Mischung aus Rock-, Country- und Bluesstücken. Neben Hits wie "The Joker" von der Steve Miller Band oder John Waites "Missing You" bestachen selten gehörte Songs von Olli Roths "Helden", die er schon immer bewundert habe, darunter Willy DeVille, John Hiatt, The Neville Brothers und Keb’ Mo’.

Gut 160 Gäste drängten sich im Verkaufsraum des Autohauses, viele von ihnen treue Olli-Roth-Fans, da wurde beschwingt mitgetanzt und textsicher mitgesungen. Wie von selbst stellte sich eine herzliche, familiäre Atmosphäre ein. Anhaltender Jubel war der Lohn.

Auch Eddie Berlinghof vom Kulturförderverein Kurpfalz, Hauptorganisator von "Swingin’ WiWa", zeigte sich sehr zufrieden mit dem Andrang. Er wies auch auf die nächsten Konzerte im Rahmen des Musikfestivals hin: die Jam-Session am Mittwoch, 11. April, 20 Uhr, im Harry’s beim Session in Walldorf, die "Noche Espanola" am Donnerstag, 12. April, 20 Uhr, bei Auto Pietsch in Walldorf, die "Sean Treácy Band" am Freitag, 13. April, 21 Uhr, in der Marktstube Steinmann in Walldorf, "Big Willy" am Samstag, 14. April, 21 Uhr, ebenfalls in der Marktstube, und am Sonntag, 15. April, 19 Uhr, "Blu" im Rahmen von "Eddie’s Music Lounge" im Palatin Wiesloch.