Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Eine Idee, die Menschen in St. Leon-Rot über Buxtehude bis nach Hongkong begeistert: Jennifer Brenzinger ist nach eigenen Aussagen "einfach nur eine Mama, die wollte, dass ihre Kinder Freude an Laternen haben und das Gemeinschaftsgefühl spüren können". Mit ihrer Aktion fordert sie nun die Bürgerinnen und Bürger auf, Laternen zu basteln und sie vom 1. bis 11. November in ihre Fenster zu hängen. So können sich Kinder mit Eltern und alle, die sonst Freude an den inzwischen abgesagten Martinsumzügen haben, zumindest bei einem Spaziergang an den Lichtern erfreuen.

Eigentlich wollte Jennifer Brenzinger ihren zwei Töchtern gemeinsam mit Ehemann Matthias eine Freude machen, nun ist eine bundesweite Aktion daraus geworden. Foto: privat

Die Idee für die Aktion kam zufällig: Als Jennifer Brenzinger ihre Tochter vom Kindergarten abholen wollte, kam sie mit den anderen Eltern darüber ins Gespräch, dass dieses Jahr der Martinsumzug und das Laternenbasteln ausfallen, die den Kindern sonst so gut gefallen. Damit gebe es dieses Mal auch keine Bastelsets, erklärte Brenzinger. Weil sie aber seit ein paar Jahren gemeinsam mit ihrem Mann eine kleine Firma habe, die "Lichtschneiderei Brenzinger", und sie deshalb die Laternen für ihre Kinder selbst mit dem Laser mache, kam ihr gemeinsam mit einer anderen Mutter die Idee, sie könne dieses Jahr die Bastelsets selbst anbieten.

Kurze Zeit später nahm alles mehr Form an, denn die Kindergartenleitung erklärte sich damit einverstanden und Jennifer Brenzinger überlegte sich passende Motive für die Bastelsets.

Den Kindern eine Freude machen

"Als ich die Motive fertig hatte, habe ich dann überlegt, wo man die Laternen überhaupt zeigen kann, wenn es keinen Umzug gibt", blickte sie zurück. Inspiriert von den Adventsfenstern in ihrem Wohngebiet, in dem jedes Jahr 24 Haushalte ihre Fenster weihnachtlich schmücken, kam sie auf die Idee, das Prinzip zu übernehmen. "Es wäre aber schade gewesen, wenn ich mit meinen Kindern spazieren gegangen wäre und kaum oder sogar gar keine Laternen in den Fenstern gehangen wären", erklärte Brenzinger.

Um das zu umgehen und ihren Kindern eine Freude zu machen, erstellte sie einen Flyer, in dem sie die Bürgerinnen und Bürger dazu aufforderte, vom 1. November bis zum 11. November Laternen in ihre Fenster zu hängen. "Die habe ich dann überall in St. Leon-Rot aufgehängt". Hinzu kommend verteilte sie den Flyer auch an ihre Schwägerin in Altlußheim, mehrere Freunde sowie andere Eltern und stellte ihn in ihren Whatsapp-Status.

Damit schlug Brenzingers Aktion schnell hohe Wellen: Plötzlich meldeten sich nicht nur Interessenten aus St. Leon-Rot, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden wie Kirrlach oder Reilingen, die sich ebenfalls beteiligen wollen. Deshalb teilte sie den Aufruf auch auf den sozialen Medien, "innerhalb eines Tages wurde mein Beitrag auf Facebook 17.000 Mal geteilt", staunte die St. Leonerin. Dann kam eine "Flut an E-Mails", erzählte Brenzinger und sie erstellte eine Laternen-Bastelvorlage zum Herunterladen im Internet.

"Ich kann es nicht fassen, das Ganze ist inzwischen ein Selbstläufer, ich bekomme Nachrichten aus ganz Deutschland", äußerte sie sich begeistert. Radio-Sender und andere Interessenten aus Köln, Buxtehude oder sogar die katholische Gemeinde Hongkong meldeten sich bei ihr, um mehr über die Laternenaktion zu erfahren oder selbst teilzunehmen. "Ich hoffe, dass viele mitmachen werden, dass sich die Kinder an den Lichtern erfreuen und viele rausgehen werden", resümierte die zweifache Mutter.