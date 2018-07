Wiesloch. (hds) "Schee war’s": Dieses Fazit hat sich Oberbürgermeister Dirk Elkemann fürs Wieslocher Stadtfest gewünscht und nach drei feierintensiven Tagen sollte dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Zum kleinen Jubiläum, der zehnten Auflage des Stadtfests, spielte das Wetter weitgehend mit und besonders in den Abendstunden am Freitag und Samstag war die Innenstadt dicht bevölkert.

Die vielen Tausend Besucher standen nur vor der Qual der Wahl: "Wo gehen wir denn hin?" Die Auswahl war mal wieder groß, die Bühnen - insgesamt zehn im Stadtgebiet - waren dicht umlagert, Musik gab es in allen Variationen und ein tolles Speiseangebot tat sein übriges.

Stadtfest in Wiesloch - Die Fotogalerie

















































































Sonne und hochsommerliche Temperaturen ließen luftige Kleidung und zudem Sonnenbrillen oder Strohhut unverzichtbar werden. Sitzplätze wurden zur Mangelware - aber wirklich verweilen wollten die wenigstens, war doch Herumbummeln angesagt.

Der Sonntag startete mit leichter Bewölkung, die sich verdichtete, bis Regen herniederging - wobei es ziemlich schwül blieb. Der Tag stand ganz im Zeichen des Einzelhandels. Viele Geschäfte hatten geöffnet, um so manches Schnäppchen anzubieten.