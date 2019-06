Wiesloch. (hds) Am ersten Juli-Wochenende ist wieder Feiern angesagt. Vom 5. bis 7. Juli steht in Wiesloch die elfte Auflage des Stadtfests auf dem Veranstaltungskalender. Auf neun Bühnen und einem Beach-Bereich am Palatin präsentieren die Weinstadt-Gastronomen an drei Tagen ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Mit dabei sind Bands, die bereits seit Jahren für beste Stimmung sorgen und eine breite Fangemeinde aufgebaut haben. Aber auch Newcomer sind mit von der musikalischen Partie.

Die Geschäfte haben am Abschlusstag (Sonntag) ihre Pforten von 13 bis 18 Uhr geöffnet und auf der städtischen Bühne auf dem Marktplatz präsentieren sich neben Musikgruppen auch zahlreiche Wieslocher Vereine und Institutionen, um einen Einblick in die kulturelle und sportlich Vielfalt in der Stadt zu geben. Eröffnet wird das diesjährige Stadtfest am Freitag, 5. Juli, um 18.15 Uhr durch Oberbürgermeister Dirk Elkemann, unterstützt vom Kurpfälzischen Fanfarenzug. Danach tritt die Band "New Age" der Bertha-Benz-Realschule auf.

Am Samstag, 6. Juli, beginnt das Programm um 15 Uhr mit "Saxofour", einem Ensemble der Musikschule Südliche Bergstraße, um 15.45 Uhr schwingen die Mitglieder des Cha-Cha-Clubs gekonnt ihre eine Beine und eine Stunde später heißt es "Bühne frei" für zwei Bands des Wieslocher Rock- und Popvereins: zuerst "Apple on the Bass", dann "Dequartier".

Der Sonntag beginnt mit einem Ökumenischen Gottesdienst, danach (12.15 Uhr) hat die "Kraichgauer Trachtengruppe" ihren großen Auftritt, ehe dann der Musikverein Baiertal ab 13 Uhr zwei Stunden aufspielen wird. Sportlich geht es an diesem Tag ab 15.45 Uhr zu. Der Verein Viet-Vo-Dao und die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik der TSG Wiesloch zeigen einen Querschnitt ihres Könnens. Zum sonntäglichen Abschluss tritt dann die Nachwuchsband "Unity" um 17.15 Uhr auf, ebenfalls auf der städtischen Bühne am Marktplatz.

Musik, gute Stimmung und ein breit gefächertes Angebot an Speisen und Getränken prägen die dreitägige Veranstaltung. Beim Blick auf die auftretenden Bands wird es den Besuchern sicherlich leicht fallen, die persönlichen Vorlieben zu erkunden. Mit dabei sind unter anderem Münchner G’Schichten, As Far As Low, die Uwe-Janssen-Band, Syntax, die Zap Gang, das Sandhäuser Duo Kraft und Krebs, die Nachtigallen, The Busters Pension Fund, The Scones und Cool Breeze.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann betonte bei der Vorstellung des Programms im Rathaus, das Stadtfest habe sich längst zu einer festen Institution entwickelt. "Da ist für jeden etwas dabei", meinte er und unterstrich die Attraktivität der Veranstaltung. "Elf Jahre in Folge beweisen: Das Konzept stimmt."

Einen genauen Überblick über die jeweiligen Programmpunkte mit allen wichtigen Informationen gibt es unter www.wiesloch.de und www.echt-wiesloch.de. Auch ein kompaktes Heftchen wird in vielen Geschäften, den Gastronomiebetrieben und bei der Stadtverwaltung kostenlos ausliegen.

Jetzt hoffen alle Beteiligten auf gutes Wetter - aber da haben die Wieslocher bekanntermaßen bei Großveranstaltungen stets einen guten Draht zu Petrus.