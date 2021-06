Von Agnieszka Dorn

St. Leon-Rot. Es steht schon alles bereit, als sich Familie Scherne an den Tisch setzt: Brot, Käse, Marmelade, Schokoaufstrich und Bananen. Der Kaffeegeruch steigt langsam in die Nase und läutet das Frühstück ein. Statt in den Garten hinterm Haus blickt Familie Scherne heute aber auf schimmerndes Wasser, das gerade dazu einlädt, für eine Abkühlung kurz rein zuspringen. Denn schon am frühen Vormittag scheint die Sonne am wolkenlosen Himmel über dem St. Leoner See als wäre es Mitte August.

"Es war eine spontane Aktion, hierherzukommen", erzählt die Familie aus dem benachbarten Rheinland-Pfalz. Sie haben dem Pandemie-Alltag ein wenig entfliehen wollen und die Kinder freuten sich, mal wieder Wasserski zu fahren. Denn seit fast zwei Wochen hat die Erholungsanlage des St. Leoner Sees wieder geöffnet, aufgrund der Corona-Verordnungen blieb der Betrieb für knappe sechs Monate geschlossen. Mit den Lockerungen kamen weitere Hygieneauflagen dazu, die vom überwiegenden Teil der Camper aber gerne in Kauf genommen werden.

Georg Grimm ist Betriebs- und Verwaltungsleiter der Erholungsanlage St. Leoner See. Foto: A. Dorn

"Wir sind sehr froh, wieder Gäste empfangen zu können", sagt Georg Grimm, Verwaltungs- und Betriebsleiter des St. Leoner Sees. Die Anlage lebe von Menschen, vom Lachen, vom Sport und ihrem Erholungswert. Coronabedingt gibt es ihm zufolge auf dem Gelände eine Personenbegrenzung, zudem muss jeder, der die Anlage betritt, einen negativen Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden) vorzeigen und seine Kontaktdaten hinterlassen. Weil die Campinganlage als Beherbergungsbetrieb gilt, haben es die Camperinnen und Camper etwas einfacher: Sie müssen bei der Einreise ebenfalls einen 24-Stunden-Schnelltest vorweisen, ihn aber erst nach drei Tagen erneuern.

Inzwischen gibt es vor der Erholungsanlage eine Test-Station, die vom St. Leoner See mitorganisiert wurde, aber nicht von der Anlage betrieben wird, wie Grimm erklärt. Am See ist wieder alles unter den entsprechenden Auflagen in Betrieb: Der Badesee ist zugänglich, Gastronomie und Wassersportmöglichkeiten sind geöffnet. Eine Eintrittskarte bekommt man am besten per Online-Buchung, an stark frequentierten Tagen soll es zudem eine Möglichkeit geben, vor Ort Tickets zu kaufen, berichtet Grimm weiter. Alle Personen müssen dem Betriebsleiter zufolge einen Nachweis als "geimpft", "genesen" oder "getestet" vorlegen. Die einzige Ausnahme: Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr.

Sie alle sind verrückt nach Wakeboardfahren: Deshalb verbrachte Familie Essert aus Rheinland-Pfalz einige Tage am St.Leoner See im Wohnmobil. Foto: A. Dorn

Die Camperinnen und Camper jedenfalls genießen wie Familie Scherne die wiedergewonnenen Freiheiten sehr. In der Pfalz beispielsweise seien die Sanitäranlagen auf Campingplätzen noch geschlossen, die Plätze selbst allerdings offen, erzählen sie. Deshalb sei man spontan für eine Übernachtung hierher gekommen.

Die Kinder können das Wasserskifahren genießen und Katrin Scherne kann mit ihrem Mann Peter ein wenig die Seele baumeln lassen. Mit ihrem Wohnmobil waren sie vor Ausbruch der Pandemie unter anderem in Frankreich unterwegs. Während Familie Scherne noch beim Kaffeetrinken ist und bald für den Heimweg zusammenpackt, läuft der Laptop derweil bei Benjamin Schick auf Hochtouren. Mit seiner Lebensgefährtin Karin Maier gehört er zu den Dauercampern, denn Maier hat seit über 30 Jahren hier einen Campingplatz.

Sehr wohnlich sieht es aus, an dem Campingwagen gibt es ein angebautes "Zimmer" mit Kühlschrank, Fernsehen und Waschbecken, zudem Esstisch sowie ein Heizöfchen. Geschlafen wird im Campingwagen. Auf der überdachten Terrasse trinkt das Paar morgens entspannt Kaffee, später wird gefrühstückt. Karin Maiers Tochter hat den Campingplatz gleich daneben, das Camperleben liegt der Familie also im Blut. Über die Frühlings- und Sommermonate lebt das Paar hier, erzählen sie, nach Hause geht es höchstes Mal zum Blumengießen oder Wäschewaschen. Weit haben sie es nicht, sie leben im Ort.

"Camping bedeutet Freiheit und Verbundenheit mit der Natur", sagt Benjamin Schick, über die Lockerungen der Coronaregeln sei man deshalb sehr froh. Vor allem jetzt, wenn das Wetter schön werde. Den Alltag erlebt das Paar quasi hier, Schick ist Kassierer beim Verein der "Campingfreunde St. Leoner See" und erledigt anfallende Aufgaben passenderweise auf dem Campingplatz. Knapp über 300 Mitglieder hat der Verein, der ein Bindeglied zwischen der Erholungsanlage und den Campern ist.

Dauercamper Benjamin Schick verbringt die Frühlings- und Sommermonate am See. Foto: A. Dorn

Einige Tage der Pfingstferien genießt Familie Essert aus Rheinland-Pfalz indes hier im Wohnmobil. Andreas Essert fährt mit den Kindern Yannick und Lucas auf dem St. Leoner See Wakeboard – eine Sportart, die Elemente aus dem Wasserski und Surfen vereint. Die Familie hat es sich gemütlich gemacht, auch sie sind glücklich, wieder herauszukommen. Vergangenes Jahr seien sie mit dem Wohnmobil unter anderem an der Nord- und Ostsee, in Salzgitter und in Leipzig unterwegs gewesen und hätten eine Wakeboard-Tour gemacht.

Weitere drei Familien, die die letzten fünf Tage mit den Kindern hier gezeltet haben, kommen ebenfalls aus Rheinland-Pfalz. Vor allem für die Kinder sei das ein Abenteuer gewesen, erzählen sie. Nicht so viel Glück hatten sie allerdings mit dem Wetter, denn noch vor Kurzem habe es viel geregnet. Mit einem guten Schlafsack und Unterlage sei das aber kein Problem gewesen – und das Angebot, Wakeboard zu fahren, wurde trotzdem genutzt.

Info: Angebote, Preise und weitere Informationen auf der Internetseite des St. Leoner Sees unter www.st.leoner-see.de.