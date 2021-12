St. Leon-Rot/Walldorf. (RNZ/adl) Die Impfaktionen in Walldorf und St. Leon-Rot in den vergangenen Wochen waren erfolgreich. Allein bei drei Terminen in St. Leon-Rot konnten 440 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. In Walldorf wurde dieser Wert getoppt. Dort wurden am zweiten Dezemberwochenende sage und schreibe 700 Personen geimpft – wohlgemerkt an einem Tag.

Von einer einbrechenden Impf-Nachfrage war in St. Leon-Rot nichts zu spüren, konnten dort in der letzten Woche an drei Impftagen im Harres Veranstaltungszentrum insgesamt 440 Personen geimpft werden. Dabei konnten 50 Personen mehr geimpft werden als eigentlich vorgesehen waren, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Diese hatten sich zunächst auf Wartelisten eingetragen und konnten dann berücksichtigt werden, sofern diese telefonisch erreichbar waren. Überwiegend Booster-Impfung wurden im Harres durchgeführt, jedoch auch einige Erstimpfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sowie Zweitimpfungen mit dem Impfstoff des Herstellers Moderna.

Im St. Leon-Roter Veranstaltungszentrum Harres wurden an drei Tagen mehr als 440 Personen geimpft. Foto: Gemeinde St. Leon-Rot

Am 15. Dezember konnten in Zusammenarbeit mit der Hausärztin Anne Golling in St. Leon-Rot insgesamt 210 Personen geimpft werden. Davon kamen zehn Personen zur Erstimpfung. Booster-Impfungen zur Auffrischung erhielten 200 Personen mit dem Impfstoff von Moderna. Interessierte konnten vorab online Termine über das Buchungssystem des Kommunalen Testzentrums beantragen. Für die Organisation war es wichtig, verlässlich zu wissen, wie viele Impftermine stattfinden, so die Verwaltung.

Zudem konnten sich Bürgerinnen und Bürger St. Leon-Rots auf Wartelisten für den 17. und 18. Dezember eintragen. An beiden Tagen fanden überwiegend Booster-Impfungen für Seniorinnen und Senioren statt. Diese waren zuvor von der Gemeindeverwaltung angeschrieben worden, da im März und Mai über 300 Personen über 75 Jahre ihre Erst- und Zweitimpfung erhalten hatten. Auch sollten so lange Wartezeiten in der Kälte für die ältere Generation vermieden werden. Auch die Registrierung fand vor Ort statt, sodass keine Formulare im Vorfeld mitgebracht werden mussten.

Insgesamt konnten so an beiden Tagen 230 Personen überwiegend zum dritten Mal geimpft werden. An den drei Impftagen sorgten die Helferinnen und Helfer der Gemeindeverwaltung und der Seniorenhilfe der Gemeinde St. Leon-Rot unter der Leitung von Angelika Adelfang vom Seniorenbüro für eine gelungene Umsetzung. Der Dank der Verwaltung gilt auch Anne Golling und ihrem Praxisteam. Ein solcher Impftag sei eine zusätzliche Belastung für das stark beanspruchte Team, heißt es von Seiten der Verwaltung.

Mehr als 700 Personen konnten am Samstag, 11. Dezember, in der Astoria-Halle in Walldorf geimpft werden. Mit Unterstützung der Stadt hatten niedergelassene Ärztinnen und Ärzte überwiegend Booster-Impfungen durchgeführt, aber auch Erst- und Zweitimpfungen verabreicht.

Bürgermeister Matthias Renschler bedankte sich bei den beteiligten Ärztinnen und Ärzten, dem Rotkreuz-Ortsverband Walldorf sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung.