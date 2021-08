Den Parkplatz am St. Leon-Roter Veranstaltungszentrum Harres haben sich einige LKW offenbar ausgesucht, um ihre Ruhezeiten einzuhalten. Foto: Teufert

St. Leon-Rot/Rauenberg. (jdh) Für Lastwagenfahrer, die ihre Ruhezeiten einhalten müssen, gibt es in der Region nicht viele Rastplätze. Immer wieder finden sich in den Gemeinden der Region darum "wild" parkende Laster und sorgen für Konflikte. Zum Beispiel im noch spärlich bebauten Haubenlerchenweg im St. Leon-Roter Gewerbegebiet "Schiff". Der war nämlich zeitweilig zu einem beliebten und intensiv genutzten "Rastplatz" für LKW geworden, dort wurde sogar übernachtet.

Hauptamtsleiterin Anette Reich hatte der RNZ damals berichtet: "Die Vermüllung war schlimm." Die Straßenbeleuchtung sei beschädigt worden und eine öffentliche Toilette gebe es dort natürlich auch nicht – mit entsprechend unangenehmen Folgen.

Die Gemeinde hatte dagegen einiges unternommen. Die Straße im Gewerbegebiet wurde für den Verkehr gesperrt. Lediglich Anlieger dürfen sie noch befahren. Sogar Betonblöcke wurden aufgestellt, "um Lastwagenfahrer abzuschrecken", erklärte damals Ordnungsamtsleiter Benjamin Schwalb. Auch im restlichen Gewerbegebiet war das Parken auf PKW beschränkt worden.

Allerdings waren jetzt ganz in der Nähe, auf den Parkplätzen am Harres, vereinzelt Laster zu beobachten, die möglicherweise vom Haubenlerchenweg ausgewichen sind. Zwar komme es vor, dass dort mal ein LKW parke, sagte Schwalb jetzt auf RNZ-Anfrage, "aber das ist selten und stellt derzeit kein Problem dar". Das "Wildparken" sei in vergleichbarer Schwere nicht erneut aufgetaucht.

Die Vorgehensweise im Gewerbegebiet "Schiff" ist aus Sicht der Gemeinde jetzt, bald ein Jahr später, erfolgreich gewesen. Das Problem konnte durch die Sperrung "aus unserer Sicht mittlerweile gelöst werden", so Schwalb.

Auf Parkplatzsuche im "Schiff" angetroffene Lastwagenfahrer "verweisen wir unter anderem auf unsere anderen Gewerbegebiete", erklärte Schwalb. Die generelle Sperrung des Haubenlerchenwegs solle aufgehoben werden, "sobald das Gewerbegebiet etwas stärker belebt ist". Die Gemeinde hofft, dass sich "dann ein natürliches Gleichgewicht in der Nutzung der Parkflächen einstellen wird". Auch im Rauenberger Gewerbegebiet Hohenaspen hatte es im Juli eine Beschwerde über geparkte Laster gegeben. Dem sei man nachgegangen, erläuterte die stellvertretende Hauptamtsleiterin Meike Längle. Prinzipiell aber "dürfen LKW im Gewerbegebiet parken, solange das ordnungsgemäß geschieht. Wir profitieren ja davon, der Transport ist notwendig und viele Möglichkeiten haben sie nicht". Zumeist blieben die Fahrer auch nur eine Nacht.

Im Wohngebiet oder bei nicht ordnungsgemäß abgestellten Lastwagen reagiere man und sei auf Beschwerden aus der Bürgerschaft angewiesen. Eine schwerwiegende Problemlage mit geparkten LKW sieht man im Rauenberger Rathaus aber im Moment nicht.