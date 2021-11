St. Leon-Rot/Region Wiesloch. (RNZ) Vergangenes Jahr hat die Aktion "Laternenfenster" Anklang bis nach Hongkong gefunden, dieses Jahr geht das St. Leon-Roter Projekt in die zweite Runde. Initiatorin Jennifer Brenzinger ruft dazu auf, ab sofort eine oder mehrere Laternen in die Fenster zu hängen, um den vielen abgesagten Martinsumzügen ein wenig entgegenzuwirken.

Um an der Aktion teilzunehmen, sollten die Laternen in ein Fenster, das am besten zur Straße hin zeigt, gehängt werden und mit Lichterketten oder LED-Teelichtern zum Leuchten gebracht werden. Was für Formen, Tiere und Farben verwendet werden, ist jedem und jeder selbst überlassen. Als Hilfe hat Brenzinger aber auch eine Bastelanleitung online unter www.laternenfenster.de zur Verfügung gestellt. Alle sind dazu eingeladen mitzumachen. Die Aktion geht bis zum 30. November, bis dahin können Erwachsene wie Kinder bei abendlichen Spaziergängen die Laternen bestaunen.

Die Idee zu den "Laternenfenstern" kam Brenzinger 2020 zufällig, als sie ihre Tochter vom Kindergarten abholte. Da das Laternenbasteln und der Martinsumzug coronabedingt ausfielen, bot sie selbst Bastelsets an. Allerdings gab es auch letztes Jahr kaum eine Möglichkeit, die gebastelten Laternen zu präsentieren. Deshalb kam Brenzinger die Idee – inspiriert von den Adventsfenstern in ihrem Wohngebiet – die Nachbarschaft aufzurufen, Laternen in ihre Fenster zu hängen.

"Im vergangenen Jahr konnten wir damit so viele Augen zum Leuchten bringen", freut sich die Initiatorin. Nicht nur in Deutschland hätten bunte Laternen in den Fenstern gehangen, sondern auch in England, den Niederlanden, Spanien, Hongkong und vielen anderen Ländern und Städten. "Die positive Resonanz war überwältigend." Innerhalb von einem Tag wurde Brenzingers Aufruf zur Aktion 17.000 Mal auf Facebook geteilt.

Info: Weitere Informationen unter www.laternenfenster.de. Fragen oder Bilder der Laternen gerne per E-Mail an laternenfenster@gmx.de schicken.