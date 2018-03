St. Leon-Rot. (leu) Die Seniorenfastnacht der Gemeinde St. Leon-Rot im Harres war sehr gut besucht. Etwa 120 Akteure aus neun verschiedenen Vereinen boten ein farbenfrohes und kurzweiliges Programm. Wieder waren es besonders die Tanzgruppen, die den Nachmittag gestalteten und so einen "Treffpunkt, bei dem Humor und Geselligkeit im Vordergrund stehen", schufen. Was die Vereine an Ideen auf Lager hatten, war alleine schon einen kräftigen Applaus wert. Angefangen bei den Tanzdarbietungen (Gardetanz oder Schautanz) bis hin zu den Büttenreden, alles passte nahtlos zusammen, sodass die drei Stunden der Narretei wie im Fluge vorbeirauschten.

Mit schwungvollen Liedern eröffnete Helmut Boschert an der Orgel die Show. Sitzungspräsidentin Bruni Bähne führte glänzend durch das mit viel Humor und Frohsinn gewürzte Programm. Den närrischen Startschuss gaben die Junioren- und Seniorengarde des Frohsinn Rot unter Selina Thome, Mona Vetter und Svenja Thome. Viele Beine tanzten im Gleichschwung zur Musik und präsentierten Gardetanz auf hohem Niveau. Die Maxigarde des Frohsinn (Leitung Anna Kasamasch und Ramona Thome) bewies dann ihre tänzerischen Fähigkeiten und erhielt kräftigen Applaus. Jede Tänzerin beherrschte ihre Choreografie fehlerfrei. Dazu zeigten die Mädels immer ein freundliches Lächeln und eine hervorragende Körperspannung.

Die "Küken" unter den Frohsinn-Garden, die "Minis" (trainiert von Mia Thome und Svenja Thome) bewiesen in einer sehr putzig anmutenden Aufführung, dass auch die Kleinen schon zu synchronem Gardetanz fähig sind. Die beiden Showtanzgruppen des Frohsinn Rot bieten immer ein Feuerwerk an Originalität und Kreativität. Die Darbietung der Juniorengarde stand unter dem Thema "Magic Wonderland". Mit dem Showtanz "Let’s Rock" der Seniorengarde rockte die ganze Narrenschar im Harres mit und verlangte eine Zugabe.

Nach der gekonnten Tanzdarbietung hieß Bürgermeister Dr. Alexander Eger die Narrenschar willkommen. "Wir setzen zu einem Höhenflug an, ohne, dass ein Pilot nötig wäre. Das wird spätestens klar bei einem der letzten Programmpunkte - der luftigen Jongliereinlage der Goos Bubbles", meinte der Bürgermeister. Seit 31 Jahren findet alljährlich die Seniorenfastnacht statt, sagte er, und rief die Anwesenden dazu auf, unbeschwerte Stunden zu genießen.

Nach dem akrobatischen und tollen Auftritt des Funkenmariechens Kristin Wulf vom Karnevalsverein "die Käskuche" Reilingen, folgte ein Sketch vom Verein der Hundefreunde Rot. "Wer eine Reise macht, kann später viel erzählen - doch bis es soweit ist" … Eine alte Dame steckt mitten in der Urlaubsplanung, doch kein Vorschlag ist ihr recht (Waltraud Schneider und Bianca Mitsch). Zum Schluss geht die alte Dame wütend nach Hause und meint: "Mir brauchen Sie nichts mehr anzubieten. Ich gehe jetzt heim, rufe die Krankenkasse an und lasse mir eine Kur verschreiben."

Es waren allerdings nicht nur Damenformationen auf der Bühne zu sehen, gleich drei verschiedene Männerballett-Gruppen machten die Bühne unsicher und sorgten für Lacher. Das Männerballett "Das rote Pferd" vom Cäcilienverein St. Leon war ein weiterer Höhepunkt. Das rote Pferd (Ute Weber und Daniela Brockmann-Reichstädter) betrat zuerst die Bühne und dann die als Fliegen verkleideten Männer. Die Campingfreunde St. Leoner See, gestandene Mannsbilder, erschienen auf der Bühne, gekleidet wie die Blues Brothers mit schwarzem Anzug, Hut und Brille und tanzten auf das Lied "Everybody needs somebody" (Leitung Andrea Vetter). Diese Truppe versetzte die Anwesenden immer wieder in Staunen. Auch die Polizei Heidelberg war mit ihrem Männerballett als "Cheerleader-Girls" angerückt. Mit viel Akrobatik zeigten die Männer unter ihrer Trainerin Sarah Fackel ein ums andere Mal ihr Können und wurden zum Schluss mit viel Beifall belohnt.

Nach einer kurzen Pause verbreitete die Trommelgruppe von Smile, Musiker mit und ohne Handicap, viel Lebensfreude im Saal unter der fachkundigen Anleitung von Mechthilde Haußmann. Viel Applaus wurde ihnen nach dem gelungenen Auftritt gespendet. "Petronella" alias Sonja Day von den Campingfreunden St. Leoner See erzählte in der Bütt auf humorvolle Art vom harten Leben im Ehealltag mit ihrem Erwin. Eines Tages fragte Erwin, ob sie eigentlich schon einmal einen anderen Mann geküsst habe. Sie erwiderte: "Welchen Mann meinst Du denn" - den um 8 Uhr (Milchmann) oder den um 11 Uhr (Postbote)? Auch die Gauklertruppe "Goos Bubbles" zeigte ihr Können. Eine tiefschwarze Bühne - und schon ging es los. Man sah kleine bunte Bälle, Keulen und Stäbe durch die Luft fliegen, Hände agierten mit den bunten Bällen und vieles mehr.

Amüsant und pfiffig ging es weiter mit den "Bauch-Pfeifen", in die sich zur Seniorenfastnacht die Fußballer des FC Rot verwandelt hatten. Die Zylinder gingen bis zum Bauch. Auf den Bauch war ein Gesicht gemalt, der Nabel war der Mund. Durch Bauchzuckungen wurde der Mund bewegt; im Hintergrund lief die Musik. Die Narrenschar war begeistert und schunkelte mit.

Sitzungspräsidentin Bruni Bähne und Musiker Helmut Boschert erwiesen sich als eingespieltes Team, das sich gegenseitig die Bälle zuspielt. Bürgermeister Eger bedankte sich zum Schluss bei allen Teilnehmern sowie beim Harres-Team für den gelungenen Nachmittag und überreichte Bruni Bähne ein Präsent.