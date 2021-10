Volle Keller in St. Leon-Rot: Im August 2020 traf ein Unwetter die Gemeinde. Foto: Hecker

St. Leon-Rot. (obit) Am Freitag, 14. August 2020, traf eine Unwetterzelle St. Leon-Rot. 88 Mal musste die Feuerwehr ausrücken, um Keller leer zu pumpen oder Schäden zu beseitigen. "Teilweise waren die Straßen komplett überschwemmt", berichtete damals Marco Knopf, stellvertretender Kommandant der Roter Wehr. Dass die Gemeinde "so schwer getroffen" wird, damit konnte niemand rechnen, schilderte Marco Lehn, der Kommandant aus St. Leon. Bis zu 98 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sollen an diesem August-Tag gefallen sein.

Die Wehrleute leisteten damals stundenlange Schwerstarbeit. Um auf Unwetter-Ereignisse und mögliche Katastrophen noch besser vorbereitet zu sein, haben nun die Fraktionen der Grünen und der SPD einen Antrag für die Erstellung von Krisenplänen – mit professioneller Unterstützung – für die Gemeinde St. Leon-Rot gestellt. "Auch wenn unsere Gemeinde Hochwasserereignisse durch Flüsse und Bäche weniger zu befürchten hat, sind solche Starkregen, Hagel und Windhosen durchaus möglich", heißt es in dem Antrag.

SPD und Grüne beschreiben zudem ein mögliches Szenario durch Unfälle auf den Autobahnen A5 und A6, wie beispielsweise durch einen mit "Chemikalien beladenen LKW". Die Bereiche Schiff, Harres, Rathaus, Caritas oder Löwenrot-Gymnasium wären unmittelbar betroffen. Auch Stromausfälle werden thematisiert. "Wir sollten uns als Gemeinderäte nicht vorwerfen lassen, dass – falls es zu einer Krisensituation kommen sollte – im Vorfeld nicht alles unternommen haben, um professionell auf eine Krisensituation zu reagieren", argumentieren die Fraktionen. Man sei sich bewusst, dass nicht alle Krisen vorhersagbar seien. Doch keine "Kriseneinsatzpläne in der Schublade zu haben" – auch wegen des Klimawandels – das sei "fatal".

St. Leon-Rots Bürgermeister Alexander Eger bezeichnete den Antrag auf RNZ-Nachfrage als "grundsätzlich sinnvoll". Dieser soll nun innerhalb der Verwaltung geprüft werden und landet dann entweder im Rat oder im Ausschuss.