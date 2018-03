In Rot "ist Fasching toll", verkündeten die farbenprächtigen Umzugsgruppen. So feierte der AVC St. Leon eine "Drunk Mario Party" mit dem Computer-Kultklempner. Foto: Lerche

St. Leon-Rot. (kf) Viele kamen kostümiert als Cowboys, Clowns, Schmetterlinge oder Robin Hoods und bildeten mit allen anderen Zuschauern eine großartige, närrisch-bunte und laute Kulisse beim Roter Faschingsumzug. Unter Federführung des FC Rot, vertreten durch Andrea Weis, formierte sich ein farbenprächtiger Gaudiwurm und zog von der Kirrgasse über die Hauptstraße zum FC-Gelände in der Sepp-Herberger-Straße.

Das Fanfarencorps Rauenberg, die Bärämaddl Kronau, die Galgeveggel Mühlhausen und der Spielmanns- und Fanfarenzug Frauenweiler sorgten mit mitreißender Guggenmusik für lautstarke Hochstimmung. Ergänzend dröhnten bei einigen Gruppen aus wattstarken Boxen Oldies, Partyhits und Chartbreaker.

Angeführt wurde der Zug vom FC. Der US-amerikanische Ideengeber ihres Mottos "FC Rot First" war unschwer auf ihrem Motivwagen und im Outfit der Gruppe zu erkennen. Der Schülerhort trat als "Verschlafene Räuber"-Schar auf. Assoziationen an den Wilden Westen weckten die Cowboys und Indianer der "Roter Reiter" mit ihrem Saloon. Ihre Losung: "Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd, bei uns Reitern ist das umgekehrt." Es folgten die Gardemädchen vom Frohsinn Rot in schmucken blauweißen Uniformen und mit weißen Federhüten.

"Zurück zum Mittelalter" ging es bei den Marketenderinnen der Moikeffer und bei den Schlosshexen Schwetzingen. Die "Arche" der DLRG St.Leon präsentierte eine vielfältige Tierwelt mit Pinguinen, Papageien, Bienen, Zebras, Fröschen, Hühnern - selbst ein Einhorn war zu sehen. Blauglänzende Libellen des Dream Teams aus Malsch und rot-weiße Flamingos der 1. Damen des TSV Rot rundeten den kreativen Ausflug ins Tierreich ab. Einen schaurig-schönen Eindruck hinterließen die Hexäbuggel Perchten Kronau mit ihren Masken. Als blumenbekränzte "Bäume der Fantasie" zeigten sich die Kellerasseln. Der Jagst᠆haufen wurde durch die Wiedervereinigung der Kelly Family zu ihrem Outfit inspiriert und ging "on tour".

Für örtlichen Bezug sorgten die Extrawerschd mit ihrer närrischen Bemerkung: "Das Haus der Gesundheit ist in Not. Wunderheiler gesucht für St. Leon-Rot". Eine ausgelassene "Drunk Mario Party" feierte der AVC St. Leon mit seinen rot-blau kostümierten Darstellern des weltbekannten Computer-Kultklempners. Zauberhaft wurde es beim Cäcilienchor Rot, der auf seinem Motivwagen verkündete: "Wir haben heut das Portal ins Märchenland euch aufgetan".

Der Linder-Clan weckte mit seinem Motto "70 Jahre Blumenkinder" und den sich auf dem Wagen ausruhenden, kostümierten Personen Erinnerungen an vergangene Zeiten, beziehungsreich in Bewegung gehalten von der nachfolgenden Generation. "Die Viecha vun St. Lee sinn ofach schee" stellte die SG St. Leon auf ihrem Plakat fest, und wer hätte den Eisbären, Zebras, Fledermäusen und anderem Getier da widersprechen wollen? An der mexikanischen Tradition des "Tags der Toten" orientierten sich die Crazy Dogs Rot als "Crazy Bones" mit Sombrero, aufgeschminktem Totenschädel und schaurigem Totenhügel-Motivwagen: "Tanzt ihr Knochen, wild und frei, am Aschermittwoch ist alles vorbei."

Eine optischen Kontrast boten die "Weiwer uf Axe" als Waldfeen sowie die KJG Rot, die in ihren Affenkostümen zum Ausdruck brachten: "Wir sind affig, aber mit Stil." Die Olympischen Winterspiele nahmen die "Roda Riewediewe" zum Anlass, mit Russlandflagge, Pelzmützen und Pelzmänteln kostümiert, die russischen Dopingvergehen anzuprangern: "Scheiß auf Olympia. Wir dopen nicht, wir saufen." Die Fun Girls Rot traten als Kängurus auf und der Hühnerclub Rot zeigte - mit Ski ausstaffiert - den "Hühnerstall Ischgl". Bei uns "ist Fasching toll, da freut sich selbst der schönste Troll" meinte der TSV Rot mit einer großen Zahl kleiner und größerer Trolle und einer überlebensgroßen Trollfigur. "Rußrabeschwarz" und in auffallender Verkleidung präsentierten sich die "Hardcore Huddle Rot." Das 40-jährige Bühnenjubiläum von Wolfgang Petry hatte die Ministranten zum Wagen mit einer lebensgroßen Puppe des Kult-Schlagersängers und zu ihren Verkleidungen inspiriert.

Nach dem Umzug feierten die Musikgruppen, DJ Geider und eine wild wogende Menge von Narren zum Abschluss eine stimmungsreiche Fete.