St. Leon-Rot. (seb) Erst am Mittwoch ging die "App" des St. Leoner Sees in den Endspurt, wie der technische Betriebsleiter Georg Grimm berichtete: ein Buchungs- und Bezahlsystem, das nicht einfach zu entwickeln war. Aber jetzt steht fest: Der See öffnet am Montag, 15. Juni, auch für Freizeitschwimmer und alle, die das vielfältige Angebot der Anlage nutzen möchten, und die Ticket-Buchung ist heute schon für den Montag möglich.

Die aktuelle Corona-Verordnung mit den verschiedenen Schutzmaßnahmen machte es notwendig, kurzfristig ein System zur Buchung elektronischer Tickets zu schaffen. Es ist per "App" fürs Smartphone über die gängigen "Stores" von Apple und Google zu erreichen (Stichwort "E-Ticket BW") oder im Internet über einen Link auf der Homepage des Sees. Bezahlt werden kann über "Paypal" oder Lastschriftverfahren.

"Baden ist bei uns von 9 bis 21 Uhr möglich", erklärten Georg Grimm und Bianca Mader, Leiterin des Eigenbetriebs St. Leoner See. Man verkaufe in einem ersten Schritt nur einzelne Tagestickets, das heißt: ein Preis für den ganzen Tag, keine Ermäßigung, wenn man nur kurz bleibt. Wenn alles funktioniere, so Grimm, wolle man in einem zweiten Schritt über Mehrfachtickets nachdenken, aber erst, wenn die Coronakrise vorbei sei, könne man Jahreskarten über dieses E-Ticket-System anbieten.

"Viele unserer Gäste kommen von weit weg und bleiben gerne den ganzen Tag", erläuterte Grimm die gewählte Lösung. Außerdem könne man die Besucherzahl auf der gesamten Anlage mit Dauercampern, touristischen Gästen und Wassersportlern, nicht kontrollieren, wenn man Gäste quasi in "Schichten" einlasse.

"Bauzaungroße Hinweisschilder" machen Grimm zufolge auf der Liegewiese und an den Eingängen auf die Maßnahmen zum Infektionsschutz aufmerksam: Abstand halten, Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, regelmäßige Handhygiene und so weiter. Das verkündet auch regelmäßig die Sprechanlage des Sees. Wenn es Probleme gibt, steht dem Team ein Sicherheitsdienst zur Seite, Grimm erwartet aber, dass alles ruhig läuft: Darum habe man ja die Besucherzahl auf 2000 gedeckelt.