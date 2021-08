Fest verbaute Lüftungsanlagen mit Filtern gibt es bereits in zwei Gebäuden des Parkringschul-Komplexes. Alle Schulen und Kindertagesstätten damit auszustatten, ist das langfristige Ziel in St. Leon-Rot, übergangsweise werden jetzt mobile Luftreiniger angeschafft. Foto: Vetter

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Eigentlich finden im August keine Gemeinderatssitzungen statt, denn traditionell wird das als Urlaubszeit betrachtet. St. Leon-Rot hatte aber eine Sondersitzung anberaumt, weil im Fall von drei wichtigen Themen die Zeit drängt. 18 Ratsmitglieder waren anwesend, zwölf hätte es zur Beschlussfähigkeit gebraucht. Zum Infektionsschutz wurde der Ratssaal gut gelüftet, Plexiglasscheiben trennten die Anwesenden.

Die Corona-Pandemie war auch der Hintergrund eines der wichtigen anstehenden Themen: die Luftreinigung an Schulen und Kindertagesstätten (Kitas). Der Rat ermächtigte die Verwaltung bei einer Enthaltung zu einer Investition von 200.000 Euro für mobile Luftfilter.

Wie Bürgermeister Alexander Eger argumentierte, will man zum einen frühzeitig den Bedarf an Mitteln aus eigens aufgelegten Förderprogrammen des Landes anmelden. Außerdem hegt die Gemeindeverwaltung die Hoffnung, zwar nicht rechtzeitig zum Schulstart in dreieinhalb Wochen, aber vor der kalten Jahreszeit ausreichend mobile Luftfiltergeräte anzuschaffen.

"Die Pandemielage ist nicht aufgehoben", hob Eger hervor, in anderen Ländern stiegen die Fallzahlen und auch die Zahl der Infizierten, die ins Krankenhaus müssten, wieder – trotz Impfung und Schutzmaßnahmen. Auch in Deutschland müsse man im Spätjahr wieder mit Einschränkungen rechnen, so Eger. Man stehe in engem Austausch mit den Kinderbetreuungs-Trägern und den Schulleitungen, "die wären ohnehin auf uns zugekommen", die Besorgnis in der Elternschaft sei nämlich groß.

Als "Vater von drei schulpflichtigen Kindern" könne er das verstehen, erklärte der Bürgermeister. Bei allem Respekt fürs Engagement der Lehrerschaft: Fernunterricht könne sehr belastend sein und im dritten von der Coronakrise geprägten Schuljahr "stößt man an Grenzen". Da denke er an die pädagogischen Herausforderungen ebenso wie an die psychische Belastung der Kinder.

Mobile Luftfilter seien sinnvoll: Sie könnten zwar das Lüften nicht ersetzen, betonte Eger, aber die Zeit verkürzen, in der im Winter die Fenster offen sein müssten. "Im letzten Winter war das in der Praxis grenzwertig. Die Kinder sind im Kalten gesessen und haben sich, sind wir ehrlich, den Arsch abgefroren", drückte Eger es drastisch aus. Er hielt auch für möglich, dass "Luftfilter zur Voraussetzung für Präsenzunterricht werden".

In einer detaillierten Vorlage hatte ein Team um Ana-Sophie Walter vom Hauptamt dargelegt, welche Räume in Kitas und Schulen berücksichtigt werden müssen, insgesamt sind es 125. Im Rathaus hat man sich bereits mit bestimmten Modellen bezüglich Verfügbarkeit, Qualität, Leistung und auch Lautstärke der Lüfter beschäftigt und konkrete Vorstellungen entwickelt.

22 Luftsterilisationsgeräte für die Schulen hat der Bürgermeister schon in Eigenverantwortung besorgt. Jetzt ging es darum, schnell weitere passende Geräte anzuschaffen. Bürgermeister Eger hielt nach Absprache mit Ana-Sophie Walter zunächst einen Kostenrahmen von 200.000 Euro für ausreichend. Zum Paket gehören auch Messgeräte, die auf ausgeatmete Luft reagieren. Bei 16 Ja-Stimmen, zwei Mal Nein und einer Enthaltung war der Rat für Kauf statt Leasing der mobilen Luftreiniger. Zu den Kosten für Leihgeräte meinte Eger: "Nach zwei Jahren können wir sie auch kaufen und nach zweieinhalb Jahren kostet leasen mehr."

Eger ging auch auf stationäre Lüftungsanlagen mit Filtern ein. Man werde prüfen, welcher Aufwand und welche Kosten zu erwarten seien, wenn man Bestandsgebäude damit nachträglich ausstatte: Sicher bedeuteten die umfangreichen Planungsleistung und tief greifenden Umbaumaßnahmen eine Millioneninvestition. Aber es sei "der richtige Weg", das anzugehen, so Eger. Er verwies auf die guten Erfahrungen mit den fortschrittlichen Lüftungen in kürzlich errichteten Gebäuden.

Ortsbaumeister Peter Dietz schilderte im Gespräch mit der RNZ die angedachten Klima-, Lüftungs- und Filteranlagen, von denen es am Parkringschul-Komplex schon zwei gibt: in der Multifunktionshalle und im Erweiterungsbau der Schule; im Anbau am dortigen Hortgebäude ist eine vergleichbare Anlage vorgesehen. Der geplante Kindergarten-Neubau in der Rosenstraße soll ebenfalls eine zeitgemäße Klimaanlage mit Filtern erhalten. Wichtig dabei ist laut Dietz eine moderne Sensorsteuerung zur permanenten Überwachung der Luftqualität.

Übergangsweise sollen die mobilen Geräte einspringen, aber langfristig schien erstrebenswert, die Lüftungen aller Schulräume und Kitas zu ertüchtigen, um auch den bekannten Krankheitswellen wie der der Grippe in der kalten Jahreszeit zu begegnen.

"Wir sollten alles machen, um die Kinder bestmöglich zu schützen", meinte Tobias Rehorst (Freie Wähler). Zwar gebe es jetzt auch eine Empfehlung von Impfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren, für Jüngere gebe es aber immer noch keine medizinische Lösung. "Wir werden mit dem Virus leben müssen", sagte Udo Back (CDU): Die Pandemie sei noch lange nicht vorbei, außerdem könnten Lüftungsanlagen mit Filtern die Ansteckungsgefahr auch "bei herkömmlichen Erkrankungen" senken und schlechte Luft, die die Leistungsfähigkeit beeinträchtige, verhindern.

Michael Herling (FDP) betonte, dass die Filteranlagen das Lüften nicht ersetzen. Sie könnten aber zum obersten Ziel beitragen, die Gesundheit der Kinder besser zu schützen und die Schulen so lange wie möglich offen zu halten. Marina Krenzke (Grüne) blickte auf Studien, die mobilen Luftreinigern schlechte Noten geben: Zusammen mit regelmäßigem Lüften geben die Geräte ihrer Meinung nach aber zusätzliche Sicherheit.

In die Pläne der Verwaltung sei "viel Gehirnschmalz geflossen", lobte Rouven Dittmann (Junge Liste): Man habe "vollstes Vertrauen", dass die Verwaltung die richtigen Filtergeräte finde und damit einen normalen Schulalltag ermögliche. Wolfgang Werner (SPD) betrachtete die mobilen Geräte als "Krücken", bis man fest eingebaute Filteranlagen habe. Auch nach der Pandemie seien diese sinnvoll, sie verminderten das Ansteckungsrisiko und man komme "gesünder durch den Winter".