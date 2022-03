St. Leon-Rot. (pol/mare) Ein 15-jähriger Junge wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Rot schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Der Jugendliche überquerte gegen 15.30 Uhr zusammen mit einem Freund die Franziskusstraße in Höhe des Rathauses in Richtung Einkaufsmarkt. Als er bereits die Straße überquert hatte, fiel sein Basketball, den er in der Hand gehalten hatte, zu Boden. Der Ball prallte auf die Bordsteinkante und von dort zurück auf die Fahrbahn.

Offenbar einem Reflex folgend kehrte der 15-Jährige um und rannte auf die Straße, um den Ball einzufangen. Dabei übersah er eine Autofahrerin, die auf der Fanziskusstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der Junge wurde vom Außenspiegel des Fahrzeuges erfasst. Nach seiner notärztlichen Behandlung kam der 15-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Über seinen Gesundheitszustand liegen keine Informationen vor. Zum Zeitpunkt seines Abtransports war er ansprechbar und stabil.

Die Unfallexperten der Verkehrspolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen.