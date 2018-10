St. Leon-Rot. (seb) Die Freizeitanlage am Hohe-Buch-Ring in St. Leon und der Spielplatz am Parkring in Rot sorgten für Diskussionsstoff in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nicht nur wegen der Ideen, die die Gemeinderäte dazu hatten.

Nachdem sich die Gemeinde die Beteiligung ihrer jungen Leute auf die Fahne geschrieben hat, fand im März eine Befragung von Kindern und Jugendlichen statt. Darauf ging die Jugendreferentin Anne Saladin näher ein. Von 281 versendeten Fragebögen kamen 102 zurück, zudem nahmen 90 Jugendliche an der Online-Umfrage teil. 44 Teilnehmer hatte darüber hinaus eine Begehung beider Spielplätze mit Vertretern der Gemeinde. Damit habe man 15 Prozent aller Jugendlichen in der Gemeinde erreicht - 34 Prozent nur habe man (als repräsentative Stichprobe) angeschrieben.

Zu den vorgebrachten Ideen gehören Schaukeln, Wippen oder Balanciermöglichkeiten, Sitzplätze, ausreichend Schatten, Toiletten und ausreichend Mülleimer, Besonderheiten wie Trampolin oder Wasserspielmöglichkeiten, außergewöhnliche Bereiche etwa für Skaten oder Waveboarden, außerdem eine Trennung der Areale für kleine Kinder und für Jugendliche. Zu den Spielplätzen und allen weiteren Themen, die die jungen Leute interessieren, findet am Dienstag, 30. Oktober, ein "Jugend-Hearing" von 13 bis 18 Uhr in der Multifunktionshalle an der Parkringschule in Rot statt.

Im Technik-Ausschuss wurden erste Entwürfe bereits vorgestellt, erarbeitet von Ortsbaumeister Peter Dietz in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro. Konkret gemacht wird es erst nach dem Jugend-Hearing.

Der Spielplatz am Hohe-Buch-Ring hat eine Fläche von rund 9800 Quadratmetern, zu rechnen ist der ersten Schätzung zufolge mindestens mit Nettobaukosten von 882.000 Euro, beim Parkring-Spielplatz mit rund 7500 Quadratmetern dürften es mindestens 825.000 Euro werden.

Dass die in die Jahre gekommenen Spielplätze modernisiert werden müssen, war im Rat unumstritten. Angesichts der gegenwärtigen Großprojekte der Gemeinde zögerte man aber angesichts im Raum stehender (Brutto-)Summen von über zwei Millionen Euro.

Vom Jugend-Hearing versprach man sich neue Sichtweisen und Anregungen, die den Bedürfnissen der jungen Leute am ehesten entsprechen. Angedacht wurden auch Umzäunungen, Kameraüberwachung, Behinderten-WC sowie (ergänzend zu Spielgeräten für Kinder) Fitnessgeräte für Erwachsene und Senioren, sodass Treffpunkte für alle Generationen entstehen.

Der Rat beschloss schließlich einhellig, einen Masterplan für die beiden Spielplätze erstellen zu lassen, in den auch die Ergebnisse des Jugend-Hearings einfließen. Danach und vor allem, nachdem belastbare Kostenschätzungen vorliegen, soll der Gemeinderat entscheiden. Ein Ingenieurbüro wurde mit den Planungsleistungen beauftragt.