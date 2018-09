Von Hans-Joachim Of

Waghäusel-Kirrlach. Zusammen mit Fußball-Profi Lars Stindl gehört er aktuell zweifellos zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Großen Kreisstadt Waghäusel und weit darüber hinaus. Der 26-jährige Speerwerfer Andreas Hofmann aus dem Stadtteil Kirrlach kann als Vize-Europameister, Deutscher Meister, Diamond-League-Sieger sowie mit einer persönlichen Bestleistung von 92,06 Meter auf seine bisher erfolgreichste Wettkampfsaison als Speerwerfer zurückblicken.

Groß war der Jubel denn auch, als der sympathische, stets lachende Leistungssportler kürzlich im Rahmen des Waghäuseler Stadtfests von Oberbürgermeister Walter Heiler im Festzelt begrüßt wurde.

Viele Gratulanten wollten "ihren Andy" herzen oder um ein Selfie bitten. In der laufenden Wettkampfsaison, die mit der Europameisterschaft in Berlin ihren Höhepunkt erreichte, hatte sich der in Heidelberg geborene Andreas Hofmann bei den Meetings in Jena und Offenburg mit persönlicher Bestleistung jeweils Platz eins geholt. Die hochklassige Konkurrenz aus dem eigenen deutschen Lager mit Olympiasieger Thomas Röhler und Weltmeister Sebastian Vetter wurden auf die Plätze verwiesen.

Viel Selbstbewusstsein holte sich der Hüne (1,95 Meter, 108 Kilogramm) in Nürnberg bei seinem ersten deutschen Meistertitel, als der Speer gleich im ersten Versuch bei 89,55 Metern und der Rekordmarke für deutsche Meisterschaften landete. Über die Silbermedaille in Berlin, für die eine Weite von "nur" 87,60 Meter ausreichte, war Hofmann, der in Heidelberg Sportwissenschaften studiert und für die MTG Mannheim startet, einfach nur glücklich.

"Sich mit einer Medaille zu krönen und auf dem Treppchen zu landen, war natürlich ein toller Moment. Wenn man bei der späteren Ehrenrunde vom Publikum die Anerkennung für seine Leistung bekommt und sie dir frenetisch zujubeln, ist das einfach ein unbeschreiblich schönes Gefühl."

Wie er sich auf einen Wettkampf vorbereitet? "Zunächst fühle ich nach dem Wind. Es macht einen großen Unterschied, ob die Luft von vorne oder von hinten kommt." Anschließend peilt er seinen Abwurfpunkt an und wo der Speer (rund 2,80 Meter lang, 800 Gramm schwer) hinfliegen soll. "Dann nur noch mit maximaler Geschwindigkeit anlaufen, werfen, brüllend hinterhergucken, Energie rauslasssen", lacht er laut.

Hofmanns Trainer Lutz Klemm traut seinem Schützling, der früher oft mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, in Zukunft noch größere Weiten zu. "Andy hat seine beste Zeit als Speerwerfer noch vor sich", ist sich der baden-württembergische Landestrainer sicher.

Sein ehemaliger Coach Herbert Müller vom TV Kirrlach hatte den Athleten schon in jungen Jahren gelobt: "Andreas hat großes Talent, doch das nützt nichts, wenn die Einstellung nicht stimmt. Er wollte stets etwas erreichen und hörte geduldig zu, wenn ich ihm meine Anweisungen gab."

Umso wichtiger ist es für den erfolgreichen Sportler, der auf einen großen Sponsorenkreis zählen kann und zur Freude von Waghäusels OB Walter Heiler bei Fernsehinterviews stets das Handtuch mit dem Wappen seiner Heimatstadt Waghäusel um den Hals hängen hat, einen Ort zu haben, wo er sich wohlfühlt. "Wenn ich im Jahr zwei bis drei Monate mit Trainingslagern und Wettkämpfen verbringe, bin ich jedes Mal froh, für ein paar Tage zu Hause bei meiner Familie und bei meiner Freundin zu sein", sagt er.

In wenigen Tagen steht für Hofmann und weitere Leichtathletikstars der Europameisterschaften nun ein gemeinsamer Cluburlaub an. Dann kann der Speerwurfmeister Körper und Geist die notwendige Ruhe gönnen und nochmals die Höhepunkte seines diesjährigen Sommermärchens reflektieren.

Schon bald stehen jedoch die Vorbereitungen auf die nächste Saison an, wobei die Leichtathletik-Weltmeisterschaften vom 28. September bis 6. Oktober 2019 in Katar ein weiterer Höhepunkt in der Karriere werden sollen. Auch die Olympischen Spiele, die vom 24. Juli bis 9. August 2020 in Tokio stattfinden, hat Andreas Hofmann fest im Blick.

Dann will er wieder um Sieg und Medaillen kämpfen - und nach einem erfolgreichen Wettkampf bestimmt von seinen Fans in der Heimat stürmisch empfangen werden. Wie das wäre? "Einfach nur Hammerfettbombenkrass."