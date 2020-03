Auch in der Rauenberger Kirche St. Peter und Paul, dem „Dom des Angelbachtals“, finden während der Corona-Pandemie keine Gottesdienste mehr statt. An den Sonntagen sollen um 11 Uhr die Glocken läuten, um zum Gebet aufzurufen. Foto: Helmut Pfeifer

Walldorf/St. Leon-Rot. Pfarrer Dr. Michael Hettich teilt für die katholische Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot mit, dass aufgrund der aktuellen Situation bis auf Weiteres sämtliche öffentlichen Gottesdienste, öffentlichen Gebete und anderen Veranstaltungen an den Sonn- und Werktagen entfallen müssen. Die beiden Priester der Seelsorgeeinheit werden täglich – zu den üblichen Gottesdienstzeiten – die heilige Messe ohne Gemeinde, aber stellvertretend für die Gläubigen der Seelsorgeeinheit und in deren Anliegen zelebrieren.

Es wird gebeten, die Angebote von Fernseh- und Radiogottesdiensten, des persönlichen Gebetes (zum Beispiel Gotteslob, Rosenkranz) und die Möglichkeit der sogenannten geistlichen Kommunion zu nutzen. In den Kirchen werden Gebetshilfen ausgelegt. Die Erzdiözese Freiburg bietet schon seit Mittwoch eine regelmäßige Übertragung von Gottesdiensten aus dem Freiburger Münster im Internet unter www.ebfr.de an.

Die Kirchen der Seelsorgeeinheit sind wie bisher tagsüber geöffnet für das private Gebet. Hierbei ist laut der Mitteilung der empfohlene Mindestabstand zu anderen Personen (1,50 Meter) unbedingt einzuhalten. Damit im Bewusstsein bleibt, als Gemeinschaft der Gläubigen verbunden zu sein, werden die Glocken weiterhin an die gewohnten Gottesdienstzeiten erinnern und stattdessen zum persönlichen Gebet einladen.

Beerdigungen finden nur im engsten Familienkreis und nach den Maßgaben der örtlichen Behörden statt. Die Veranstaltungen der Gruppierungen ruhen, die Gemeinderäume sind bis auf Weiteres geschlossen. Die Kindergärten bleiben zunächst bis 19. April geschlossen. Die Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit sind bis auf Weiteres ebenfalls für den Publikumsverkehr geschlossen. Es wird gebeten, sich mit Anliegen telefonisch oder per E-Mail an die Pfarrbüros zu wenden. In seelsorgerlichen Anliegen kann man sich jederzeit direkt an die Mitglieder des Seelsorgeteams wenden.

Die Vorbereitung auf die Erstkommunion ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Die geplanten Erstkommunionfeiern finden nicht statt. Die Eltern der Erstkommunionkinder werden zu gegebener Zeit über die weitere Vorbereitung und die Möglichkeit zur Feier der Erstkommunion informiert. Auch die Firmvorbereitung kann nicht wie geplant beginnen. Die Firmanden werden über den Beginn informiert, sobald die Situation es zulässt.

Wer bei der Pfarrgemeinderatswahl seine Stimme abgeben möchte, muss dies online oder per Briefwahl tun. Die Pfarrgemeinderatswahl wurde um zwei Wochen auf den 5. April verschoben. Dadurch werden die Fristen für die Online- und Briefwahl verlängert: So kann noch bis zum 3. April, 18 Uhr, online gewählt werden. Briefwahlanträge können noch bis zum Ablauf des 1. April gestellt und bis zum 5. April, 12 Uhr, abgegeben werden.

Die Ministranten aus Rot (Kontakt unter Telefon 01 60/94 69 45 05) und die Ministranten, KJG und EGJ aus Walldorf (Telefon 01 76/6 20 52 65 03 oder E-Mail Einkaufsservice_EgjMinisKjg@web.de) bieten Hilfe beim Einkauf an, wenn jemand aufgrund des Corona-Virus das Haus nicht verlassen soll oder darf. Das Pfarrblatt "Miteinander" kann vorerst nicht erscheinen. Aktuelle Informationen sind unter www.kath-walero.de und auf den Aushängen an den Kirchen zu finden.