Gestern haben an den Beruflichen Gymnasien in der Weinstadt die schriftlichen Abiturprüfungen begonnen. Sie laufen noch bis kommende Woche. Nach den Osterferien sind dann die allgemeinbildenden Gymnasien an der Reihe. Foto: Starke

Wiesloch. (BeSt) Am gestrigen Dienstag begannen die schriftlichen Abiturprüfungen in den Profilfächern am Wirtschaftsgymnasium (Johann-Philipp-Bronner-Schule) mit Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, am Technischen Gymnasium (Hubert-Sternberg-Schule) mit Informationstechnik, Umwelttechnik oder Mechatronik und am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium (Louise-Otto-Peters-Schule) mit Pädagogik und Psychologie.

Die schriftlichen Abiturprüfungen werden mit rund 170 Schülerinnen und Schülern an den drei Wieslocher Beruflichen Gymnasien mit den allgemeinbildenden Fächern Mathematik (Donnerstag, 4. April), Deutsch (Montag, 8. April), Englisch (Dienstag, 9. April) und den übrigen Fächern (Donnerstag, 11. April) fortgesetzt.

Erstmals finden die schriftlichen Abiturprüfungen in Baden-Württemberg zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt. Während die Abiturienten des WG, TG und SG bereits vor Ostern ihre schriftlichen Prüfungen abgeschlossen haben werden, beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen an den allgemeinbildenden Gymnasien erst nach den Osterferien.

An den beruflichen Schulen bilden die Abiturprüfungen alljährlich den Auftakt zu diversen schriftlichen Abschlussprüfungen: Am 2. Mai beginnen die Prüfungen für die Auszubildenden der Berufsschulen, ab dem 17. Mai finden die sechs schriftlichen Abschlussprüfungen der Fachhochschulreife im Berufskolleg statt und am 21. Mai starten die Berufsfachschüler in die fünf Prüfungen zur Mittleren Reife.