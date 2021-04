Von Sophia Stoye

Rettigheim/Aarsal. In der libanesischen Kleinstadt Aarsal, etwa 20 bis 30 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt, ist die Welt schon lange nicht mehr in Ordnung. Waren es hier ursprünglich 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner, sind es nun zwischen 90.000 und 100.000. Die meisten davon sind Syrerinnen und Syrer, die aufgrund des Bürgerkrieges in das benachbarte Land geflohen sind. Neben ihren ohnehin traumatischen Erfahrungen werden die syrischen Geflüchteten ständig daran erinnert, dass sie unerwünscht sind. Denn ab 2014 war Aarsal unter der Herrschaft des Islamischen Staates (IS), bis das libanesische Militär die Stadt 2017 befreite. Seitdem werden Geflüchtete verdächtigt, IS-Unterstützer zu sein – und sind der Willkür des Militärs ausgesetzt.

"Es ist eine Seltenheit, jemanden zu treffen, der nicht im Gefängnis war", berichtet Fabian Metzger im Gespräch mit der RNZ. Der 26-jährige Rettigheimer ist seit Anfang Dezember in Aarsal und bringt Syrern sowie Libanesen als Teil der Nichtregierungsorganisation "Grünhelme" das Tischlerhandwerk bei. Er sagt das nicht, weil sich alle Menschen dort schon einmal strafbar gemacht haben und deshalb ins Gefängnis mussten. "Die Syrer werden teilweise ohne Anklage oder Gerichtsverfahren mehrere Jahre weggesperrt", erklärt Metzger. Was den Menschen dabei vorgeworfen wird, werde nicht kommuniziert, die Angehörigen würden oft im Unklaren darüber bleiben, wo sich ihre Verwandten aufhalten.

Seit viereinhalb Monaten ist Fabian Metzger im Libanon. Foto: privat

"Die Schikanen sind mittlerweile an der Tagesordnung", schildert der 26-Jährige. Während er die ersten zwei Monate in Aarsal als "größtenteils ruhig und überschaubar" beschreibt, ändert sich das schon kurze Zeit später. "Morgens bekam ich durch ein Telefonat mit, dass die Armee in mehreren Geflüchteten-Camps Razzien durchgeführt hatte. Darunter auch das Camp, aus dem die meisten unserer Kursteilnehmer dieses Tages kamen", schreibt der Grünhelm in einem Interneteintrag. Bei solchen grundlosen Razzien verschleppe die Armee auch immer wieder syrische Männer. Die meisten von ihnen werden nach einem intensiven Verhör wieder freigelassen – aber eben nicht alle.

"Der Kurs war glücklicherweise an diesem Tag vollzählig, aber die Stimmung war nicht so locker wie sonst", erzählt der Rettigheimer weiter. Die Auszubildenden hätten berichtet, dass Soldaten ohne Vorwarnung um halb fünf Uhr morgens gewaltsam in die Zelte eindrangen und mit Gewehren im Anschlag die Bewohnerinnen und Bewohner aufgefordert hätten, sich auszuweisen. Zwei Stunden später war die Razzia vorbei und ergebnislos. Was das Militär gesucht hatte, blieb unklar.

"Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Menschen mit der Ausbeutung und Angst umgehen", sagt Fabian Metzger am Telefon, "die Menschen hier haben einen eigenartigen, aber auch notwendigen Humor ausgebildet." Zudem seien sie extrem großzügig. "Sie würden mir ihre letzte Zigarette geben, auch wenn sie dann keine mehr für sich haben", erzählt er. "Wenn ich mich in sie hineinversetze, wüsste ich nicht, ob ich den Alltag so meistern könnte."

In seinem Tischlerkurs merkt Fabian Metzger nichts von den Spannungen zwischen Libanesen und Syrern. "Das war auch der Gedanke: Die Gemeinschaft zwischen ihnen zu stärken, entgegen der Schikanen des Militärs", erklärt der 26-Jährige. In seinen Kursen sind 30 bis 40 Prozent der rund 24 Teilnehmer Einheimische aus dem Libanon, der Rest sind syrische Geflüchtete. Sie alle sind unterschiedlichen Alters, die Bandbreite liegt zwischen 14 und 60 Jahren.

Prekär ist die Lage für jeden von ihnen. "Die Arbeitslosigkeit liegt bei 50 Prozent, bei den Geflüchteten ist sie noch höher", berichtet Metzger. Es sei sehr schwierig, einen Job zu finden, und wenn, dann sei das sehr harte und schlecht bezahlte Arbeit. "Dann gibt es zwei bis drei Dollar pro Tag." Die Jugendarbeitslosigkeit ist dem Grünhelm zufolge noch mal eklatanter. Denn gerade für junge Erwachsene ab 14 oder 15 Jahren sei es schwierig, einen Platz in der Schule geschweige denn einen Ausbildungsplatz zu finden. Und als wäre all das nicht schon genug, verstärkt der Währungsverfall des libanesischen Pfunds die Krise enorm. Schon seit Monaten verliert es im Vergleich zum US-Dollar massiv an Stärke. Mitte März gab die Währung fast stündlich nach, inzwischen hat sie sich wieder etwas stabilisiert.

"Es ist eindrucksvoll zu erleben, wie fragil so eine Währung ist", erzählt Fabian Metzger, der schon in wenigen Tagen zurück nach Deutschland fliegt. Trotz der derzeitig schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt ist das Ziel seines Workshops, die Teilnehmer zu geduldig und präzise arbeitenden Tischlern auszubilden. Gleichzeitig lernt er von ihnen, zu improvisieren. "Das Erste, was man in einem Land nach dem Krieg braucht, sind Menschen, die helfen, es wieder aufzubauen", sagt der Tischler, der erst seit August letzten Jahres ausgelernt ist.

"Das ist mein Wunsch für Syrien – wenn es wieder geht." Bis dahin beschäftigt der Kurs die Teilnehmer und gibt ihnen die notwendigen Fähigkeiten mit, sich eigene Vorrichtungen zu bauen. Mit deren Verkauf hat der ein oder andere auch schon etwas Geld verdient. Der Einfallsreichtum, mit dem sich die Menschen durch das Leben schlagen, beeindruckt Fabian Metzger: "Es ist teilweise unvorstellbar, mit was für Mitteln hier etwas funktioniert."

Info: Die "Grünhelme" sind eine deutsche Nichtregierungsorganisation, die im Libanon, Syrien, Senegal, Nigeria, Sierra Leone oder Mosambik aktiv ist. Ihr Ziel ist, den Einheimischen beim Wiederaufbau zu helfen und sie handwerklich vor Ort zu unterstützen. Weitere Infos hier.