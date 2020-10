Dort soll der Chill-Treff für Jugendliche entstehen: auf einer Grünfläche am Waldangelbach in Rotenberg. 54 Meter lang und bis zu 17 Meter breit ist das Grundstück, geplant sind beispielsweise ein Grillplatz oder eine 30 Quadratmeter große Schutzhütte. Foto: Pfeifer

Von Benjamin Starke

Rotenberg. Teils heftig erregten die zahlreichen kommunalpolitischen Themen die Bürgerinnen und Bürger in der jüngsten Ortschaftratsitzung, die erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder im Rotenberger Bürgerhaus stattfand.

Bereits bei den Bürgerfragen wurde der Wunsch nach einem funktionierenden Alarmsystem im Krisenfall formuliert, da es beim bundesweiten Warntag in Rotenberg still geblieben sei. Wie Bürgermeister Peter Seithel erklären konnte, seien die örtlichen Sirenen seit über zehn Jahren nicht mehr Teil des Alarmplans, weshalb sie nicht mehr aktiv seien. Im Katastrophenfall würde die Feuerwehr durch die Orte fahren und die Menschen mit Lautsprecheransagen über die Situation konkret informieren – bei künftigen Warntagen soll dies zur Übung durchgeführt werden. Außerdem bat eine Bürgerin darum, die eingezeichneten Parkplätze in der sanierten Schlossstraße durchzusetzen und Falschparker zur Anzeige zu bringen. Zudem sei es in ihren Augen wünschenswert, die Parkplätze entlang der St. Nikolausgasse dauerhaft zu erschließen.

Die sich anschließende Mittelanmeldung aus dem Stadtteil Rotenberg für den bevorstehenden Finanzhaushalt wurde zwar einstimmig von den Ortschaftsräten verabschiedet, allerdings in dem Bewusstsein, dass dies "eine schöne Wunschliste", so Franz Sieber (Freie Wähler), darstelle. Sie umfasst neben dem zweiten Bauabschnitt zur Sanierung der Schlossstraße zwischen Burgweg und Von-Reichenau-Straße die Sanierung mit Ausbau der beiden Bushaltestellen, zahlreiche andere Punkte wie das Errichten eines Fuß- und Radweges entlang der Weiherstraße, die Sanierung und Neuentwicklung der Ortseingänge, ein Spielgerät für Kinder unter drei Jahren oder die Sanierung des Rathaus-Sockels.

Außerdem stellte Bauamtsleiter Martin Hörner eine aktuelle Studie des Ingenieurbüros Laiblin zur Bodenwertsteigerung im Sanierungsgebiet vor. Laut diesem Gutachten werden je Quadratmeter bis zu neun Euro Bodenwertsteigerung erwartet, wenn alle zu Beginn der Sanierungsüberlegungen angedachten Maßnahmen auch umgesetzt werden würden. Die Wertsteigerung von neun Euro erscheine im betroffenen Sanierungsfeld zwischen Burgweg, Knollen und Keltergasse zum aktuellen Zeitpunkt allerdings mehr als fraglich. Ob alle Wertsteigerungen unterhalb der Bagatellgrenze liegen werden, sei unklar, so Hörner. Diese greife immer, wenn die Erhebungsgebühren größer seien als die zu erwartenden Einnahmen durch die Bodenwertsteigerungen des Grundstücks im Sanierungsgebiet.

Die Bauarbeiten im ersten Sanierungsabschnitt der Schlossstraße zwischen Bachbrücke und Lourdesgrotte sind Mitte September erfolgreich beendet worden. Nun werden in einem zweiten Bauabschnitt die Schlossstraße bis einschließlich der Burggrabenstraße sowie die beiden Treppenanlagen saniert. Mit einer Fertigstellung rechnet Hörner Ende 2021.

Des Weiteren ist die historische Sandsteinbrücke seit dem 28. September gesperrt und wird bis Mitte Dezember saniert. Dennoch bleibt der Fußgängerüberweg die gesamte Zeit über den Waldangelbach bestehen, dafür wird der PKW-Verkehr über die Heiligen- und Herrenwiesen sowie die Behelfsbrücke umgeleitet. Außerdem wird die neue Asphaltstraße auf dem alten Bolzplatz noch mit Schotter verbreitert, deshalb bittet der Ortschaftsrat darum, dass die beiden Straßen Heiligenwiesen und Herrenwiesen nicht zu den neuen Rennpisten werden: "Die Tempo-30er-Zone gilt nach wie vor auch in diesen beiden Straßen", so Ortsvorsteherin Katrin Wagner (CDU).

Außerdem sind 15.000 Euro im aktuellen Haushalt für den Chill-Treff für Jugendliche eingeplant – ein 54 Meter langes und bis zu 17 Meter breites Grundstück zwischen Radweg und Waldangelbach Richtung Rauenberg stünde dafür zur Verfügung. Laut Martin Hörner soll der Treff für Kinder und Jugendliche mit einer kleinen Hecke vom Radweg abgegrenzt werden, zudem sollen eine rund 30 Quadratmeter große Schutzhütte sowie ein gepflasterter Grillplatz mit Bänken und Tischen entstehen. Bereits vorhandene Findlinge sollen Sitzgelegenheiten auf Bachniveau bieten, wodurch der Waldangelbach erlebbar gemacht werden soll, erklärt der Bauamtsleiter. Allerdings habe die Baurechtsbetrachtung ergeben, dass die Bauplanung im Widerspruch zum Flächennutzungsplan steht, weshalb dieser auf Ebene des Gemeindeverwaltungsverbandes geändert oder ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden müsse, so der Bauamtsleiter. Mit einer Enthaltung beauftragte der Ortschaftsrat die Stadtverwaltung, die entsprechenden Verfahren in die Wege zu leiten.