Wiesloch. (RNZ) Der "Ball der Vampire" gehört zu den kultigsten Faschingsevents südlich der Main-Linie. Das alljährliche Treffen findet diesmal am Samstag, 22. Februar, 20.30 Uhr, im Palatin in Wiesloch statt. Zuvor war der Ball aus der Heidelberger Stadthalle aufgrund von Umbauarbeiten verbannt worden. Und so wird nun Wiesloch eine Nacht lang zum Sammelpunkt der Dracula-Fans.

Über unsere RNZ-Facebook-Seite und unseren RNZ-Instagram-Account verlosen wir jeweils 2x2 Gästelistenplätze. Schreiben Sie dafür einfach einen Kommentar unter den Facebook-Post oder antworten Sie auf die Story bei Instagram. Die Gewinner werden am Freitag, 7. Februar, ermittelt.

Der "Ball der Vampire" findet am 22. Februar im Palatin in Wiesloch statt. Foto: zg

Das erwartet Sie: 120.000 Besucher besuchten in den letzten Jahren das Event. Als Willkommensgeschenk präsentieren Sascha Krebs und Francesca Galiano die Highlights aus dem Musical "Tanz der Vampire". Das Gemäuer des Palatin wird dafür umfunktioniert und umdekoriert. Der Veranstalter Jochen Flamme, der sich seinerzeit von Roman Polanskis "Tanz der Vampire" hat inspirieren lassen, wartet auch diesmal wieder mit Live-Bands auf.

Mit dabei: die Gruppe "Me and the Heat", die Formation "The Wright Thing", die Rock- und Popsongs spielenden "Alien Brainsuckers" und "Krüger Rockt!", die Rock'n'Roll und Boogie Woogie für die Vampire spielen werden. In der Vampirdisco kann zum Sound von DJane Simoné getanzt werden. Als Willkommensgeschenk präsentieren Sascha Krebs und Francesca Galiano die Highlights aus dem Musical "Tanz der Vampire".

Der Veranstalter verweist auf einen kostenlosen Bustransfer vom Heidelberger Hauptbahnhof aus. Dafür ist eine Anmeldung unter folgendem Link https://www.goes2.info/balldervampire notwendig.

Weitere Karten gibt es unter www.reservix.de, unter der kostenpflichtigen Hotline 01806/700733 oder an allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung sowie bei Zigarren Grimm am Bismarckplatz und in Wiesloch bei Bücher Dörner.