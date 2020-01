Von Armin Rößler

Rettigheim/Rauenberg. Seit September toben im Südosten Australiens extreme Buschfeuer, kaum ein Tag vergeht seither ohne neue, erschreckende Meldungen. Mittendrin, auf einem Reit- und Rennstall in Central Mangrove im australischen Bundesstaat New South Wales, ist die 18-jährige Marie Obermaier aus Rettigheim. "Da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl im Bauch", berichtet sie über den Moment, als ihre Mitbewohnerin Alex zu ihr sagte, sie solle einen Notfallrucksack mit ihren Papieren und den wichtigsten Sachen für den Fall packen, "dass wir schnell evakuieren müssen". Per E-Mail schreibt sie der RNZ auch: "Die Buschfeuer dürfen nicht unterschätzt werden, da sie sich schnell je nach Wetterlage und vor allem Windrichtung ausbreiten können."

Rund 5000 Kilometer entfernt, in Exmouth an der Westküste Australiens, lebt seit gut zehn Jahren Anne Rößler, die es aus Rauenberg hierher verschlagen hat. "Wir sind vom Feuer nicht betroffen", schreibt sie der RNZ, aber auch: "Natürlich geht uns das hier sehr nahe und wir fühlen uns irgendwie hilflos." Australien stehe "irgendwie still im Moment", hat sie beobachtet und hofft, "dass die Feuer bald unter Kontrolle sind".

Marie Obermaier aus Rettigheim absolviert derzeit doch ein Praktikum in einem Reit- und Rennstall in Central Mangrove. Foto: privat

"Australien steht still"

Für Marie Obermaier hat ihr Abenteuer Australien kurze Zeit nach dem Abitur begonnen, das sie im Juni 2019 am Leibniz-Gymnasium in Östringen gemacht hat. Damals habe sie schon gewusst, dass sie nach ihrer Schulzeit etwas Berufserfahrung im Bereich des Pferdesports und der allgemeinen Arbeit mit Pferden sammeln wollte. "Tatsächlich waren es meine Eltern, die mich letztendlich dazu gebracht haben, nach Australien zu reisen, da sie dort vor Jahren ihre Hochzeitsreise verbracht hatten", berichtet sie der RNZ. Und da sie nicht für ein halbes Jahr aufs Reiten verzichten wollte, habe sie sich kurzerhand dazu entschlossen, das Praktikum und das Reiten zu verbinden. Das hat ihr der Renn- und Reitstall "Falcon Park" ermöglicht, der bei Central Mangrove an der Central Coast liegt, eine halbe Stunde von Gosford entfernt und 76 Kilometer nördlich von Sydney gelegen.

"Die Feuer sind ja überall"

"Vor dem Ausbruch der Brände habe ich mich zusammen mit den Stallbesitzern und meiner Mitbewohnerin um etwa 40 Sport- und Freizeitpferde gekümmert", schreibt Marie Obermaier. "Als die Buschfeuer dann auch uns gefährlich nah kamen, gehörten auch gewisse landschaftsgärtnerische Aufgaben, wie Zäune von Gestrüpp und Gras freilegen, damit diese im schlimmsten Fall keine allzu hohen Flammen schlagen können, zu meinen Tagesaufgaben. Einmal haben wir sogar das kleine Cottage, in dem meine Mitbewohnerin Alex und ich wohnen, mit den großen Sprinklern bewässern müssen, damit aufgrund der extremen Hitze und des Ascheregens bei starkem Wind das Haus kein Feuer fangen kann."

Von den Buschfeuern hat Marie Obermaier erst Mitte November das erste Mal gehört, da es in der Gegend von Central Mangrove zu dieser Zeit zu schweren Gewitterstürmen gekommen war, wodurch nicht weit vom Falcon Park entfernt ein Feuer entfacht wurde. Dieses habe sich dann tragischerweise durch starken Wind inzwischen so vergrößert, dass es lediglich zwölf Kilometer von Marie Obermaiers derzeitigem Standort entfernt ist. Aktuell sei das Feuer laut der "Fires Near Me"-App unter Kontrolle. Dennoch seien die Einheimischen sehr besorgt, was die kommenden heißen Sommermonate noch bringen werden. Allerdings, so schreibt die Rettigheimerin auch, dürfe man sich auch nicht allzu verrückt machen lassen, schließlich gehe es vielen Menschen und Tieren südlich von ihrem Standort noch weitaus schlechter.

Anne Rößler aus Rauenberg und ihr Lebensgefährte Kai leben seit gut zehn Jahren in Exmouth an der australischen Westküste und führen hier das Café „The Social Society“. Foto: privat

Natürlich ist in der Heimat, bei Freunden und Bekannten, die Sorge groß, wie es Marie Obermaier geht. Vor allem in den letzten Tagen werde sie vermehrt danach gefragt, "ob bei uns das Feuer sehr nahe ist und wie es mir gesundheitlich geht", berichtet sie. Freunde und Familie fragten auch, ob sie nicht Falcon Park verlassen wolle und es woanders vielleicht sicherer wäre. "Dazu muss ich sagen, dass es hier nur einzelne rauchige Tage gibt", an denen die Arbeit trotzdem gut zu meistern sei. "Obwohl wir bis jetzt einmal sogar mit Atemmaske nur das Nötigste erledigen mussten, habe ich nie einen Gedanken verschwendet, von hier verfrüht abzureisen. Wohin auch? Die Feuer sind ja mittlerweile überall und wo wäre ich als Tourist besser aufgehoben als bei Einheimischen, die sich mit solchen Situationen besser auskennen, als ich es je könnte?"

Marie Obermaier befürchtet nach allem, was sie vor Ort gehört hat, dass es bis zum australischen Winter (der erst im Mai beginnt) dauern könnte, bis die Feuer wieder erloschen sind. Sie selbst versuche, trotz der Gefahr so viel wie möglich von Australien zu sehen. Bis jetzt habe sie aber nur ein paar Tage an Weihnachten und Silvester in Sydney verbracht und dort die populärsten Sehenswürdigkeiten wie die Harbour Bridge oder das Opera House sowie die umliegenden Orte bewundern können. Dazu seien ein paar Ausflüge an die naheliegenden Strände und kleinen Städtchen gekommen. Geplant hat sie, erst am 6. Mai nach Deutschland zurückzukehren. "Momentan möchte ich meinen Plan einhalten, es sei denn, ich würde zu einer verfrühten Abreise gezwungen", schreibt sie abschließend.

Im Mai will auch Anne Rößler mal wieder Deutschland besuchen, allerdings nur vorübergehend. Nach zehn Jahren an der australischen Westküste betreibt sie in Exmouth zusammen mit ihrem Lebensgefährten Kai seit gut zweieinhalb Jahren das Café "The Social Society Exmouth". Hier seien die Brände aktuell jeden Tag Gesprächsthema. "Wir alle denken an die betroffenen Familien, Kinder, Menschen, an unsere Helden, die Feuerwehrleute, die in Australien fast nur Freiwillige sind", berichtet sie. Nachdem bisher 28 Menschen den Flammen zum Opfer gefallen und über 2000 Häuser abgebrannt sind, Schätzungen zufolge etwa eine Milliarde Tiere gestorben sein sollen und Millionen Hektar Land zerstört wurden, ist auch im weit von den Buschbränden entfernten Exmouth die Hilfsbereitschaft groß.

Café „The Social Society“. Foto: privat

"Wir denken an die Menschen"

"Um Spenden zu sammeln und unseren Beitrag zu bringen, verlosen wir derzeit ein Jahr freien Kaffee bei uns im Café", schreibt Anne Rößler. Bis zur Verlosung am 31. Januar kann man so viele Tickets für jeweils fünf australische Dollar kaufen, wie man möchte. "Darüber hinaus haben wir in Zusammenarbeit mit anderen Geschäften in Exmouth eine Veranstaltung organisiert", bei der es Preise wie eine Tour zu Walen und Haien, einen Schnorchelkurs oder Angeltouren zu gewinnen gibt, um auch damit einige Spenden zu sammeln. "Life is a Beach", das Leben sei einfach herrlich, beschreibt sie, was sie so sehr an Exmouth fasziniert, dass sie dort hängen geblieben ist. "Das Leben ist hier so einfach. Wir haben fast 365 Tage Sonnenschein, immer blauen Himmel, es ist warm, im Sommer sogar richtig extrem bis zu 45 Grad." Es gebe die schönsten Strände der Welt und sie habe das Riff – Ningaloo Marine Park – quasi direkt vor der Haustür. "Vielleicht war es der krasse Unterschied zu Deutschland, was uns so fasziniert hat", schreibt die Rauenbergerin und hofft, dass das Leben auch auf der anderen Seite Australiens bald wieder so unbeschwert sein kann.