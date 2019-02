Rettigheim. (g.ö.) Ausgelassene Stimmung herrschte bei der 44. TSV-Prunksitzung in der voll besetzten Turn- und Festhalle, in der die Aktiven ein zwerchfellerschütterndes Feuerwerk des närrischen Frohsinns abbrannten. Mit von der Partie waren von der KG Blau-Weiß Wiesloch Präsident Stefan Wolter, Sitzungspräsident Patrick Reiß sowie die Elferräte Alexander de Luca und Stefan Wacker. Sie wurden eingeladen, sich beim TSV-Elferrat auf der Bühne einzureihen. Mit im Gefolge war auch ihre Prinzessin Alisia I. Weiter war das Prinzenpaar aus Altwiesloch zu Gast, sowie Elferräte der KaGe Blau-Rot Malsch und der Wicker-Wacker Östringen.

Durch das kurzweilige Programm führte Sitzungspräsident Stephan Breitner in gewohnt souveräner Manier, immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Eingangs der Sitzung wurde der Jubiläums-Orden mit der Inschrift "4 x 11 Jahre Prunksitzung" an die Prominenz und die Aktiven verteilt. Den Reigen der Tänze eröffneten die TSV-Küken mit flotter Marschmusik unter Leitung von Andrea Langer und Anna-Lena Kretz. Recht keck in der Bütt zeigten sich die beiden Jungstars Noah Wittmeier und Mathis Förderer, die sehr gekonnt zahlreiche Adressen an die Eltern richteten. Viel Beifall gab es für die beiden.

Den gab es auch für die Präsidentengarde für ihre tänzerischen und akrobatischen Leistungen bei einer Strauß-Polka, bestens eingeübt von Andrea Langer und Tina Wiesendanger. "Feuer frei" hieß es dann für Verena Kenz, die in ihrem zweiten Büttenauftritt mit der Schwerkraft "kämpfte". Den Spiegel hat sie schon weiter weggestellt, nämlich in den Keller. Sie hat sich Diät verordnet, auf "Zugga, Schoklad, Fett und Alkohol" hat sie verzichtet. Als sie gefragt wird, wie viel sie verloren hat, sagt sie nur: 14 Tag! Sie setzt sich aber nicht nur mit der Figur auseinander, sondern auch mit ihrem Gesicht. Im Kosmetikgeschäft fragt sie, ob sie etwas haben kann, damit das Gesicht frischer aussieht. Die Antwort: "Masken führen wir nur an Fastnacht".

Durch das Musical "Aladdin" tauchten die Besucher in 1001 Nacht ein. Die Tanzgirls des RGAD (Rettigheimer Geheim-Agenten-Dienst) brachten die Romanze von Prinzessin Jasmin und Aladdin mit und wirbelten als entsprechende Tanzformation über die Bretter (Einstudierung Mona Kenz, Verena Kenz und Evelyn Klefenz).

DJ Martin Fellhauer aus Östringen legte unentwegt Partymusik auf und er entpuppte sich auch als Büttenass. Eine "Attacke" nach der anderen ritt er auf die Frauen. Seine Frau sagt: "Unser Nachbar gibt seiner Frau jeden Morgen, bevor er zur Arbeit geht, einen Kuss. Warum machst du das nicht auch so?" Daraufhin er: "Na ja, ich kenne diese Frau doch gar nicht!" Pech hat er stets mit den Frauen. Die erste ist ihm weggelaufen, die zweite ist geblieben! Lachsalven erhielt er im Sekundentakt.

Nach der Pause propagierte der "RGAD" auf seinen Leinwandclips das "super schöne Reddigheim". Anschließend legte das Orchester mit den Frontmännern Thomas Östringer und Sebastian Seubert sowie Sängerin Nadine Klotz und dem Gesamtorchester Klaus Graßhoff, Michael Steltz und Jens Werstein meist handgemachte Musik auf, mit der das Stimmungsbarometer kräftig anstieg.

Wie die Originale in maßgeschneiderter Kleidung aus den Siebzigern kamen die "Reddinger Ladykracher" als Abba daher und heimsten damit allein schon viel Beifall ein. Mit Tänzen zu Songs wie "Mama Mia", "Money, Money, Money" oder "Waterloo" (Choreografie Liane Schmitt, Angelina Goldschmidt) war ihnen eine Rakete sicher. Stefan Breitner und Sascha Wittmeier wollen bei der kommenden Bürgermeisterwahl kandieren, und zwar als Doppelspitze! "Schnallen sie sich also an Herr Spanberger", gaben sie dem Bürgermeister einen guten Rat. Schluss mit lustig ist in Mühlhausen, denn das FC-Clubhaus und die Sportplätze werden in die Rettigheimer Gemarkung einverleibt, sodass der FC für jedes Training bezahlen muss. Für Duschen und Licht müssen Münzen eingeworfen werden. Das Kinderhaus wird nachträglich unterkellert und die Ortsmitte wird noch schöner. Gute Chancen rechnen sich die beiden aus: Tairnbach und Rettigheim haben wir. In Mühlhausen sind es die Familien Breitner/Neidig, die 1000 Stimmen einbringen, und die Verwandtschaft Becker ist mit 2000 Stimmen dabei. Für Spanberger werden diesmal die Brötchen nicht reichen, wie die beiden Büttenasse in Anspielung auf die Brötchen-Aktion des Kandidaten bei der letzten Bürgermeisterwahl meinten. Einige Schnäpse werden da schon zusätzlich vonnöten sein. Spontan brachte Bürgermeister Spanberger vorab zwei Gläser Wein für die Kandidaten auf die Bühne.

Bei mehreren "Aufzügen" der "Reddinger Buwe" ging es zunächst um ein stinkendes Motorrad, das viel Feinstaub aufwirbelte. Polizist Oliver Scheuring verpasste dem Fahrer dafür gleich eine Geldstrafe. Dann kam die "Rosa" ins Spiel (Raphael Stiefvater). Polizist Scheuring, inzwischen nicht mehr im Dienst, hatte Durst und wollte ein Glas Wein. Rosa: "Warte bis du Durst hast für eine ganze Flasche." Weiter ging es mit einer Szene im Flugzeug, wo die Stewardessen und der Pilot die Anleitungen zeigten. Aufblasen der "besonderen Art" war auch dabei.

Nach dem Auftritt von James Bond (Thomas Östringer) formierten sich die Buwe zu einer Mischung aus Tanz, Sport und Akrobatik in teils recht "gewagter" Badekleidung. Leider war dies der letzte Auftritt der Reddinger Buwe. Noch einmal gab es rauschenden Beifall für die Gruppe. "Discotime" hieß es beim Männerballett, das ohne Zugabe mit "Stayin Alive" von den Bee Gees nicht von der Bühne kam. Von der Bühne abgetreten sind Billy und Fritz Förderer, viele Jahre waren sie als "Balletteusen" im Männerballett dabei; ihnen galt ein besonderer Dank.

Mit dem Arrangement von Benny Goodmans "Sing, Sing, Sing" aus den 60er Jahre begeisterte die Präsidenten-Garde im schicken Outfit mit flottem Tanz im Jazz- und Swing-Rhythmus. Besonders gelobt wurde von Präsident Breitner Andrea Langer, die von Beginn an seit 44 Jahren dabei ist. Wie man sah, ist sie dabei jung geblieben. Bei der Choreografie arbeitet sie seit einigen Jahren mit Tina Wiesendanger zusammen.

Zum Schluss kamen noch einmal alle Mitwirkenden auf die Bühne. Mitternacht war es schon, als mit mächtigem Getöse, trompetend und trommelnd die Meister der schrägen Töne, die "Bärämaddl" aus Kronau, auftraten. Sie heizten den Narren noch einmal kräftig ein. Wer noch nicht genug hatte, ging dann in die Bar oder schwang das Tanzbein.