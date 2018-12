In der Sitzung am Mittwoch hat der Gemeinderat Wieslochs einen Rekordhaushalt mit einem Gesamtvolumen von gut 103 Millionen Euro für das Jahr 2019 verabschiedet. Alle Fotos: Jan A. Pfeifer

Wiesloch. (hds) Der Haushalt für das kommende Jahr sowie die mittelfristige Finanzplanung bis einschließlich 2022 und auch der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke 2019 wurden in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verabschiedet. Bei der Abstimmung zum Haushalt selbst und der Finanzplanung stimmte die Grünen-Fraktion dagegen, bei den Stadtwerken sprachen sich die Gemeinderäte mehrheitlich für das vorgelegte Zahlenwerk aus. Mit etwas mehr als 103 Millionen Euro weist das Volumen des Haushaltes einen Rekord auf. Zum Vergleich: Im zu Ende gehenden Jahr waren 92,2 Millionen Euro veranschlagt. Beim Blick auf den Ergebnishaushalt ergibt sich für 2019 ein Überschuss von rund 1,3 Millionen Euro.

Bereits in der November-Sitzung hatte Kämmerin Petra Hoß den Entwurf vorgelegt. Kleine Veränderungen wurden jetzt von ihr in der Sitzung vorgestellt. So beträgt der Zahlungsmittelüberschuss (Stand Mitte November) etwas mehr als sieben Millionen Euro. Die Verlustzuweisung für das Palatin hat sich auf mehr als 1,4 Millionen Euro erhöht, also ein Anstieg um mehr als 700.000 Euro gegenüber dem ursprünglichen Ansatz.

Für den Kunstrasenplatz an der Parkstraße müssen nunmehr für eine Kompletterneuerung 325.000 Euro ausgegeben werden, war man doch seitens der Verwaltung zunächst von einer Sanierung in Höhe von 65.000 Euro ausgegangen.

In der mittelfristigen Finanzplanung fallen nach den derzeitigen Berechnungen der Kämmerei 18,2 Millionen an Investitionen für 2019 an, in den Folgejahren steigt diese Summe auf 22,3 Millionen Euro (2020), 2021 sind 11,7 Millionen Euro eingeplant und erst 2022 reduzieren sich diese Ausgaben auf 6,8 Millionen Euro.

Die Gesamtverschuldung der Stadt wird sich dann, unter Einbeziehung dieser Zahlen und der bereits angefallenen Übernahmen der Verlustvorträge aus den letzten Jahren in 2019 auf 70,1 Millionen Euro erhöhen, bis 2022 wird diese auf 87,4 Millionen Euro anwachsen, nicht eingerechnet die etwa elf Millionen Euro Verlust bei der Äußeren Helde.

In der Sitzung wurden seitens der Fraktionen noch Zusatzanträge eingebracht. So soll nach einem Antrag der SPD eine Beleuchtung des Radweges von Wiesloch nach Rauenberg geprüft und realisiert werden. Seitens der Verwaltung werden nun Gespräche mit der Nachbargemeinde über eine mögliche Kostenbeteiligung geführt. Ebenfalls auf Vorschlag der SPD werden im kommenden Jahr drei Ampelanlagen im Stadtgebiet blindengerecht mit den entsprechenden technischen Hilfsmitteln umgerüstet.

Nicht durchsetzen konnten die Grünen sich mit zwei Anträgen: Zum einen wollte man eine zeitliche Vorverlegung einer seit Längerem in der Diskussion befindlichen Querung der Heidelberger Straße in Höhe der Schillerstraße durchsetzen, zum anderen eine schnellere Anbindung der Unteren Hauptstraße in Richtung Stadtgalerie erreichen. Beide Anträge wurden mehrheitlich abgelehnt.