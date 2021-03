Von Sophia Stoye

Region Wiesloch/Walldorf. Wo in der Region sollen neue Radwege entstehen? Welche vorhandenen Strecken müssen erneuert werden? Über diese Fragen diskutierte der Grünen-Landtagskandidat Norbert Knopf gemeinsam mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein bei einer Online-Diskussion zu Radwegenetzen und Radschnellwegen in der Region. Katzenstein ist im Landtag Arbeitskreis-Vorsitzender Verkehr und Sprecher für Fuß- und Radverkehr der Grünen-Fraktion und kandidiert auch in diesem Jahr im Wahlkreis Sinsheim. Neben Knopf und Katzenstein thematisierten vor allem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung kritische Stellen in der Region und gaben neue Anregungen.

> Kehrgraben in St. Leon-Rot: "Weil der Radweg entlang des Kehrgrabens relativ schmal ist, kam aus dem Gemeinderat der Vorschlag, den Weg zu verbreitern", erklärte Knopf. Allerdings habe sich die Fraktion der Grünen dagegen ausgesprochen, da es sich aufgrund der hohen Kosten nicht rentiere. "Es wäre viel sinnvoller, wenn man einen anderen Radweg bauen würde", forderte der Landtagskandidat und schlug eine Strecke zwischen dem St. Leon-Roter Hallenbad und dem Industriegebiet vor. Dieser Weg ist Knopf zufolge schon – geteert oder als Trampelpfad – vorhanden. Lediglich für den Abschnitt, der über den Kehrgraben führt, wäre eine Brücke notwendig. "Damit könnte man dann zum Hallenbad oder den Einkaufsmärkten, ohne dass man den ganzen Weg an der Straße entlang fahren müsste", so der Landtagskandidat. Diesen Plan habe er bereits in den Gemeinderat eingebracht.

> Waldstraße Dielheim: In Dielheim werden der Spiel- und der Sportplatz von einer Kurve der Waldstraße umschlossen. Knopf zufolge gilt auf dieser Strecke Tempo 70, außerdem herrscht viel Verkehr. Das Problem dabei: "Gerade im Sommer laufen viele junge Menschen ungesichert neben der Straße zum Spiel- oder Sportplatz", berichtete Hermino Katzenstein. Denn lediglich ein paar Markierungen auf dem Pflaster würden die Bereiche für Autos und Fußgänger oder Radfahrer trennen. Als kurzfristige Maßnahme habe man bereits "Bischofsmützen" als Sichtzeichen auf den Weg gebracht, die in den nächsten Wochen aufgestellt werden. "Sie sollen zumindest das Überfahren des Seitenstreifens verhindern", sagte Katzenstein.

Gefährlich für Radfahrer und Fußgänger, die hoch in die Weinberge wollen: Die Kreuzung der L 546 zwischen Malsch und Mühlhausen. Foto: Pfeifer

> Zwischen Sandhausen und Wiesloch: Eine Zuhörerin thematisierte den Fahrradweg, der von Sandhausen ins Wieslocher Schulzentrum führt. "Ein Teil davon ist sehr gefährlich, der andere ist nicht befahrbar", erklärte die Teilnehmerin. Denn ein Abschnitt auf dem Feldweg entlang der Straße von Sandhausen nach Wiesloch sei nicht geteert. Der Zuhörerin zufolge würden die Schülerinnen und Schüler in der Erde stecken bleiben, die Ranzen und Fahrräder würden total verdreckt werden. "Es sind nur 500 Meter, aber die Schüler nehmen es trotzdem auf sich, weil der Umweg sehr lang ist", so die Teilnehmerin. Wie sich im Laufe des Gesprächs herausstellte, ist das Problem vor allem die Frage der Zuständigkeit: Denn mit Nußloch, Leimen, Sandhausen, Wiesloch und Walldorf liegt dieser Feldweg auf fünf Gemarkungen.

Der gefährliche Abschnitt dieser Strecke liege auf dem Weg vom Wieslocher Schulzentrum zurück nach Sandhausen: Gleich zu Beginn des Weges müssten die Schülerinnen und Schüler entlang der Parkstraße die Zufahrt zur B 3 queren. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite gebe es dafür einen abgetrennten Seitenstreifen, nicht aber in dieser Richtung. Allerdings seien auf dieser Straße viele Lastwagen zu Rewe-Lager und AVR-Anlage unterwegs. "Viele Schüler fahren dort auch früh morgens oder nachmittags im Dunklen", so die Zuhörerin, die sich bereits an die Stadt gewendet hatte. "Wiesloch meinte, sie sind nicht dafür zuständig", berichtete sie. Katzenstein widersprach: "Die Parkstraße ist eine kommunale Straße und das ist eindeutig die Gemarkung Wieslochs."

> Zwischen St. Leon und Reilingen: "Die ganze Radstrecke zwischen Bruchsal und Heidelberg, orientiert an der B3, wäre schon da, wenn man die zwei Lücken in St. Leon schließt", merkte ein weiterer Teilnehmer an. Er bezog sich auf einen Abschnitt des Fahrradweges entlang der A 5, der voller Schlaglöcher sei, und einen Abschnitt am St. Leoner See, auf dem erst gar kein Radweg vorhanden sei. Für die Strecke entlang der Autobahn schilderte Knopf, dass bereits ein entsprechender Bebauungsplan vorhanden sei.

> Von Malsch nach Mühlhausen: Zwar wurde ein neuer Radweg entlang der L546 zwischen Malsch und Mühlhausen eröffnet, allerdings gebe es im Bereich der Kreuzung, die nach Rettigheim führt, noch immer kritische Stellen, erklärte ein Zuhörer. "Diese Kreuzung ist relativ gefährlich", sagte er. Denn beim Queren dieser Landstraße haben die Radfahrerinnen und Radfahrer ihm zufolge nur eine kleine Stellmöglichkeit in der Mitte, gleichzeitig fahren die Autofahrer als Linksabbieger von Mühlhausen oder als Rechtsabbieger von Malsch Richtung Rettigheim. "Hier habe ich schon kritische Szenen beobachtet", berichtete der Zuhörer. Hinzu komme, dass es bis nach Rettigheim runter keinen Lückenschluss gebe, die Radfahrer müssten auf die Straße ausweichen. Auch viele ältere Menschen müssten die Landesstraße überqueren, um in den Weinbergen spazieren zu gehen, da das Seniorenheim "Malscher Hof" ganz in der Nähe liege. Eine Querungshilfe hielt Hermino Katzenstein für nicht sinnvoll, da sie auf Landesstraßen zwischen zwei Kommunen schwierig umzusetzen sei. Stattdessen schlug der Landtagsabgeordnete vor, einen Zugang – sowohl auf Malscher als auch auf Mühlhausener Seite – zum vorhandenen Gehweg zu schaffen. Dieser führt nämlich parallel zur Landesstraße hoch in die Weinberge, ist aber beispielsweise vom Malscher Hof aus wegen eines Regenrückhaltebeckens nicht zu erreichen.