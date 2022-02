„Die Qualität wächst am Stock“, lautet die Devise: So ist auch Winzer Johannes Maier bereits jetzt dabei, seine Reben zu beschneiden. Im Bild widmet er sich dem Spätburgunder im Dielheimer Gewann Hasselbach. Foto: Helmut Pfeifer

Von Georg Wipfler

Region Wiesloch. Wer im Moment einen Spaziergang durch die Weinberge rund um Wiesloch macht, sieht die hiesigen Winzerinnen und Winzer bei der Arbeit. Traditionell steht der Rebschnitt im Januar und Februar auf dem Arbeitsplan der Weinbautreibenden. Und da in der Region nach wie vor der alte Leitsatz des Weinbaus gilt, dass "die Qualität am Stock wächst", wird zurzeit gerade der Grundstock für einen erfolgreichen Herbst 2022 gelegt.

Diejenigen mit großen Rebflächen haben bereits im vergangenen Dezember mit dem Rebschnitt begonnen, das Ziel aller Weinbautreibenden ist es aber, bis zum Beginn des Austriebes die Pflanzen geschnitten, gerichtet und angebunden zu haben. Das milde Winterwetter der letzten Wochen gibt Anlass zu der Vermutung, dass in diesem Jahr der Austrieb schon in der ersten Märzhälfte erfolgen kann.

Das Verbrennen des Reisigs gehört in der Region schon lange der Vergangenheit an. Die Älteren können sich gut daran erinnern, als um die Weinbauorte im Frühjahr regelmäßig kleine Rauchsäulen in den Wingerten zu sehen waren. Heute ist man davon weit weg, das Rebenreisig bleibt im Weinberg liegen und wird im Frühjahr zusammengemulcht, was wiederum nicht nur die schädlichen Rauchentwicklungen vermeidet, sondern auch gleichzeitig den Boden noch mit wertvollem Stickstoff, der sich beim Verrotten bildet, versorgt.

Vorbei sind auch die Zeiten, als von den Winzerinnen und Winzern noch zwei Fruchtruten mit jeweils mehr als acht Augen stehen gelassen wurden. Die Massenerträge sind nicht mehr gefragt, sondern Qualität: Man will heute vollmundige und gehaltvolle weiße und rote Tropfen. Daher und weil die starken Fröste, die im Frühjahr noch mal für Schäden sorgten, der Vergangenheit angehören, bleibt heute meist nur noch eine Fruchtrute mit acht Augen oder weniger stehen. Die Pflanze konzentriert ihre Energie auf weniger Trauben, da mag mit 70 bis 90 Liter Ertrag pro Ar zu rechnen sein, die aber dann meist im Prädikatsweinbereich angesiedelt sind.

Der Primus im Weinbau in der Region ist die Winzergenossenschaft Kraichgau mit rund 300 Hektar Rebfläche. Deren Geschäftsführer Carsten Wipfler (Rauenberg) erläutert: "Die milde Witterung im Januar hat uns die Arbeit erleichtert, sodass unsere Winzer mit dem Rebschnitt aktuell schon fast durch sind. Nun gilt es, die Drahtrahmen zu richten und anschließend die Bogreben anzubinden." Der Weinbaufachmann weist aber noch darauf hin, dass man bei der Winzergenossenschaft Kraichgau, den Hauptlieferanten der "Winzer von Baden" in Wiesloch, noch darauf hofft, dass sich der Austrieb verzögert. "Ein zu früher Austrieb der Reben erhöht das Frostrisiko im Frühjahr", so Wipfler.

Außerdem weist Wipfler auf den zum Teil starken Befall mit Oidium, dem echten Mehltau, einem Schadpilz, im letzten Jahr hin: Daher könnten in diesem Jahr ab dem Dreiblattstadium Pflanzenschutzmaßnahmen notwendig werden. Die Genossenschaftswinzer gehen davon aus, dass die Arbeiten in den Wingerten bis Mitte März abgeschlossen sind, sodass einem Austrieb nichts im Wege steht. Anschließend sollen dann je nach Witterung die Pheromonfallen ausgebracht werden zur Bekämpfung der Traubenwickler: Mit Lockstoffen werden die Schadinsekten verwirrt und weggelockt, sodass es seltener zur Paarung kommt und weniger oder sogar keine ihrer Larven über die Rebstöcke herfallen. Hiermit hat man in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht, erklärt Carsten Wipfler hierzu.

Ähnlich sieht es auch im Malscher Weingut von Rüdiger Bös aus. Auch in seinem Betrieb habe der milde Winter die Arbeiten beschleunigt. "Durch die hochwertigen Erziehungssysteme in unseren Wingerten ist die Instandsetzung des Drahtrahmens kein großer Aufwand und das Biegen der Rebrute bei uns schon in vollem Gange", so Bös. Früh dran ist man in diesem Jahr auch im Malscher Weingut Hummel. "Uns hat der milde Winter in die Karten gespielt, daher sind wir schon relativ weit und haben den einen oder anderen Weinberg schon angebunden. Die uns bleibende Zeit nutzen wir dazu, Sekte und Weine zu füllen, um den Markt bedienen zu können", so die Bilanz von Daniel Rhein.

Im Weingut von Manfred Block in Mühlhausen ist man sehr auf Qualität bedacht. Man wolle in diesem Jahr die Reben moderat anschneiden, um auf jeden Fall wieder die Zielmengen der letzten Jahre zu erreichen, damit die Qualität im Herbst 2022 stimme. Daher schneidet das Weingut Block separiert nach Lage und Sorte, um so die optimalen Qualitäten zu holen.

Abgeschlossen ist der Rebschnitt bereits beim Rauenberger Weingut Fellini. Dort hat man die Gelegenheit des frühen Rebschnitts dazu genutzt, das Reisig bereits auf gefrorenem Boden zu häckseln. "Dies hat den Vorteil, dass wir so eine Bodenverdichtung vermeiden können. In den nächsten Wochen werden wir den Drahtrahmen richten und die Pheromonfallen vom letzten Jahr einsammeln. Da die Tagestemperaturen in den nächsten Tagen steigen werden, können wir davon ausgehen, dass der Winter vorbei ist und wir Grund zu der Annahme haben, dass ein früher Austrieb bevorsteht. Beim Wetterverlauf gibt es leider keine Duplizität der Fälle, sodass sich der Winzer Jahr für Jahr auf neue Herausforderungen einstellen muss", erklärt Bernhard Fellhauer vom Weingut Fellini.