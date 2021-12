Von Sebastian Lerche

Region Wiesloch. Der Pflegenotstand ist real und auch in der Region um Wiesloch spürbar geworden. Im Mühlhausener Gemeinderat wurde jüngst darüber intensiv diskutiert, nachdem die Sozialstation Letzenberg einen Hilferuf ausgesandt hatte. Und nach RNZ-Recherchen ist auch die Lage in Wiesloch angespannt.

Im Oktober hatte Grünen-Rat Gerhard Welker in Mühlhausen von Besorgnis erregenden Hinweisen aus der Bürgerschaft und von örtlichen Hausarztpraxen berichtet. "Das Problem brennt", betonte er, und gab zwei Beispiele. So habe ein Mann, der nach einer größeren Operation und vier Wochen Krankenhausaufenthalt entlassen worden war, nach Unterstützung bei der ambulanten Wundbehandlung gesucht. Die Sozialstation Letzenberg habe dies ebenso wie andere Pflegedienste im Umkreis wegen Personalmangels abgelehnt. Offenbar sei eine Lösung mit einem neuen privaten Pflegedienst gefunden worden, so Welker.

Sein anderes Beispiel war ein alter Mensch, der an einer demenziellen Erkrankung leidet. Es gebe aktuell keinen Pflegedienst, der die ambulante Betreuung zu Hause übernehme, beispielsweise die Tabletten täglich verabreiche. Die Angehörigen seien komplett überfordert, so Welker. Übergangsweise sei der Patient ins Psychiatrische Zentrum nach Wiesloch gebracht worden, um den Angehörigen etwas Zeit zu verschaffen.

Bürgermeister Jens Spanberger hatte daraufhin für die Dezembersitzung Irmgard Förderer und Manuela Kohlroß von der Sozialstation Letzenberg sowie Roswitha Lemme vom Caritasverband Heidelberg nach Mühlhausen eingeladen. Dabei wurde deutlich, dass alle Pflegedienstleister oder auch Krankenhäuser ein massiv erhöhtes Arbeitsaufkommen spüren und es schwierig bis unmöglich ist, das abzufangen. Dabei wollte man nicht einfach von Fachkräftemangel sprechen: Es mangele vielmehr an Kräften, die bereit seien, zu diesen Bedingungen zu arbeiten. Insofern war auch keine schnelle Lösung in Sicht, damit das Problem nicht noch schlimmer wird.

Zurzeit habe man sich für einen Aufnahmestopp entschieden, berichtete Irmgard Förderer, das Arbeitspensum sei sonst nicht zu schaffen. Das bedeute, dass keine neuen Patientinnen und Patienten angenommen werden, aber auch, dass bestehende Verträge nicht aufgestockt, also keine zusätzlichen Leistungen für die Klientinnen und Klienten erbracht werden können. Zuvor schon habe ein Aufnahmestopp verhängt werden müssen, so Förderer. Daraufhin habe sich eine Warteliste mit vier Patienten gebildet. Um weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, habe man auch zur Leiharbeit gegriffen.

Die Sprecherinnen erläuterten, dass die Sozialstation Letzenberg mit rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – von denen viele in Teilzeit arbeiteten – über 700 Menschen nicht nur in Mühlhausen, sondern auch Malsch, Rauenberg und Dielheim mitsamt Ortsteilen versorge. Dabei gehe es um Hilfe für erkrankte Menschen, aber beispielsweise auch um Unterstützung bei der Haushaltsführung. So lange wie möglich sollten die Klientinnen und Klienten zu Hause in der gewohnten Umgebung leben können. Der demografische Wandel wirke sich aus, so Kohlroß: Aber nicht nur werden die Menschen immer älter, sondern, das dürfe man nicht tabuisieren, es gebe zudem mehr kranke Menschen unter den Älteren.

Es fehle am nötigen Personal, sagte Irmgard Förderer. Ein wichtiger Grund dafür: 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zehn Prozent der Belegschaft, seien zur "Seniorenresidenz Kraichgau", dem Pflegezentrum am Mühlhausener Ortsrand, gewechselt. "Das ist massiv." Helfen könnte bei der Mitarbeitergewinnung, wenn die Leistung der Pflegekräfte öffentlich höher wertgeschätzt würde, so Manuela Kohlroß.

Erschwerend hinzu komme die Coronapandemie mit höheren Ausfallraten wegen Erkrankung oder Quarantäne sowie größerem Infektionsschutz- und Hygieneaufwand. Die neue Ausbildungsform in der Pflege bedeute zudem mehr Betreuungsaufwand, so Förderer: Die neue Gesetzgebung habe hier den Schwachpunkt, die besonderen Anforderungen der ambulanten Pflege nicht abzubilden.

Man sei gemeinnützig, wolle also keine Gewinne erzielen, betonte das Sozialstations-Team. Aber draufzahlen könne man auch nicht. Zwar habe man einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen, habe mit den Vorzügen des Tarif-Lohns gemäß Arbeitsvertragsrichtlinien von Diakonie und Caritas zu überzeugen versucht, und tue alles, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern.

Doch müsse man in letzter Zeit auch Leiharbeits-Kräfte vermehrt einsetzen. Und die kosteten 50 Prozent mehr als fest Angestellte, "das können wir nicht kostendeckend abrechnen, das Geld bekommen wir nicht wieder". Und so schwinden Förderer zufolge Überschüsse, die die Sozialstation eigentlich für andere Dinge gebraucht hätte. So stelle sich die Frage: "Können wir das leisten? Oder ist der Unternehmens-Fortbestand in Gefahr?"

Für die Sozialstation Walldorf-St. Leon-Rot meldete Pressesprecher Mario Lachner "Normalbetrieb". Derweil kann die Wieslocher Sozialstation nur bekräftigen, was in Mühlhausen gesagt wurde. "Der Fachkräftemangel ist überall und wir bekommen ihn sehr zu spüren", erklärt Pflegedienstleitung Martina Sogl gegenüber der RNZ. Das liegt ihrer Ansicht nach an der hohen Belastung in der schwierigen Coronazeit für die Mitarbeiterschaft, der gegenüber sie sich sehr dankbar zeigt.

Es fehle aber überdies in der Gesellschaft am Respekt und der nötigen Wertschätzung, meint Sogl. Von politischer Seite erhielten die Pflegefachkräfte das Versprechen einer besseren Bezahlung, "jedoch blieb es bis jetzt bei Applaus und einem Coronabonus. Das ist nicht förderlich, um neue Mitarbeiter zu gewinnen".

Und so hatte die Sozialstation Wiesloch auch zwischenzeitlich einen Aufnahmestopp, erklärt sie. Das heißt: Neue Patientinnen und Patienten wurden nicht angenommen, außer, jemand anderer war nicht mehr der Pflege bedürftig. Ein Aufnahmestopp habe sich dabei durchaus über mehrere Monate erstreckt und sei nicht nur ein Mal notwendig gewesen, erläutert Sogl.

Das habe man in Wiesloch zu spüren bekommen, wo die Sozialstation etwa 400 Klientinnen und Klienten regelmäßig betreut. "Sie erhalten mehrmals täglich oder mindestens einmal wöchentlich Hausbesuche", sagt Martina Sogl. Zusätzlich steht die Sozialstation ihr zufolge im Fall von rund 300 Klientinnen und Klienten den Angehörigen bei, die Versorgung und Pflege allein übernommen haben: "Die werden von uns beratend begleitet oder bei Bedarf auch pflegerisch unterstützt."

Überwiegend zählen ältere Menschen, 65 Jahre und älter, zu den Klienten, wie Martina Sogl ausführt. Der demografische Wandel wird deutlich spürbar: Mehr Menschen werden alt und mehr werden älter als früher. Grob könne man davon ausgehen, dass jeder dritte Über-80-Jährige Hilfe benötigt, und wenn es nur bei der Haushaltsführung ist.

Aber auch um Jüngere kümmert sich die Sozialstation, etwa jene, die sich nach einem Krankenhausaufenthalt erholen müssen oder an einer unheilbaren Krankheit leiden, sowie Mütter, die krankheitsbedingt Hilfe im Haushalt und bei der Versorgung der Kinder benötigen.

In den verschiedenen Bereichen – Pflege, Hauswirtschaft, Betreuung, Tagespflege und Verwaltung – hat die Wieslocher Sozialstation etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auf dem Arbeitsmarkt sei praktisch keine Fachkraft zu finden, ergänzt die Pflegedienstleitung und möchte dabei differenzieren: "Das gilt vor allem für den ambulanten Pflegebereich." In der teilstationären Tagespflege finde man bessere Arbeitsbedingungen, feste Arbeitszeiten, kein Wochenend-, Spät- oder Frühdienst.

Die Sozialstation brauche die Unterstützung der Politik, betont Martina Sogl, nicht nur auf kommunaler, sondern gerade auf Landes- und Bundesebene, "die muss von oben stärker steuern". Demografischem Wandel und Fachkräftemangel könne man sonst nicht begegnen. "Deshalb ist wichtig, dass die Problematik stärker in der Öffentlichkeit präsent gemacht wird."