Rauenberg/Wiesloch. (seb) Die Rauenberger Feuerwehr hat über soziale Medien und das Warn- und Informationssystem "Katwarn" eine dringende Bitte an die Bevölkerung gerichtet: Alle, die einen Heizöltank besitzen, mögen diesen auf Beschädigungen überprüfen.

Heizöl ist in die Kanalisation und von dort in den Waldangelbach geraten, wie Julian Haupt, Kommandant der Rauenberger Feuerwehr, im Gespräch mit der RNZ berichtet: Die Feuerwehr Wiesloch wurde ihm zufolge am vergangenen Freitag alarmiert, nachdem Passanten einen Ölfilm im Bach, am Fußgängerüberweg nahe den Kleingärten zwischen Wiesloch und Rauenberg, gemeldet hatten.

Am vergangenen Samstag wurden die Rauenberger Feuerwehrleute von der Leitstelle zum Bach geschickt, weil wieder Öl darin festgestellt worden war. Die Rauenberger übernahmen diesen Einsatz für die Wieslocher Wehr, die gerade ihre Jahreshauptversammlung mit Wahlen abhielt. Nach der Ölsperre der Wieslocher brachte die Rauenberger Wehr zwei weitere im Waldangelbach an.

"Das ist eine massive Verunreinigung, wir sprechen hier nicht von ein paar Litern", betont Julian Haupt: "Das sind mehrere Hundert Liter." Darauf, dass es Heizöl sei, weise klar die Farbe hin, ergänzt er: Zur optischen Unterscheidung von Diesel werde es rot eingefärbt.

Die zuständigen Behörden sind ebenfalls bereits informiert. Sie ließen bereits eine Fachfirma mit einem Kamera-Roboter der Spur des Öls folgen, die in die Kanalisation führt – und zwar in einen offenbar alten, nicht dokumentierten Kanal: Das erschwert die Suche und macht eine Abstimmung zwischen mehreren Behörden und den Städten Wiesloch und Rauenberg erforderlich. Bisher konnte die Ursache des Ölaustritts noch nicht bestimmt werden.

Haupt bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe, und das auf allen verfügbaren Wegen. Wer in Rauenberg oder Wiesloch Schäden an einem Öltank feststellt, möge sich unter Telefon 06222/662185 oder 0176/63250430 oder per E-Mail julian.haupt@feuerwehr-rauenberg.de melden.

Womöglich haben die Betroffenen das Leck ihres Heizöltanks noch gar nicht bemerkt, vermutet Julian Haupt. "Wir wollen niemanden an den Pranger stellen, so was kann mal passieren. Wir wollen nur schnell eine Lösung finden, damit der Waldangelbach nicht weiter verschmutzt wird."