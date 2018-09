Rauenberg. (oé) Es war ein Abend der schönen, vielleicht auch ein wenig nostalgischen Erinnerungen - Erinnerungen an eine Zeit, als es "viele Kinder, aber wenige Bonbons" gab, wie Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel schmunzelnd meinte. Und als die Tüte Eis oder eine andere Süßigkeit noch etwas Besonderes war. Umso populärer musste sein, wer seinerzeit solche Köstlichkeiten anbot: wie etwa Bertha Gellert und ihr Ehemann Heinrich, die beide in den fünfziger und sechziger Jahren mit ihrem "Gutselwagen" auf den Kerwen der Region unterwegs waren und ihre Leckereien feilboten. Wie durch ein Wunder hat dieser historische "Gutselwagen" die Zeiten überdauert und wurde jetzt - frisch restauriert - im Hof des Winzermuseums präsentiert.

Viele Rauenberger wollten sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen und füllten die idyllische "Winzeraule" (wie der Hof heißt) bis auf den letzten Platz. Sehr zur Freude von Museumsleiter Wolfgang Rößler, der das neue Schmuckstück des Winzermuseums voller Stolz präsentieren konnte. "Nicht auszudenken, wenn wir auch noch Werbung gemacht hätten", scherzte er mit Blick auf das dicht gedrängt sitzende Publikum.

Zur Feier des Tages war das Gefährt wie anno dazumal mit allerlei Konfekt gefüllt - von den frisch aus der Pfalz "importierten" Schokoküssen bis hin zu solchen Klassikern wie Lakritzschnecken oder rautenförmigen "Nappos". Für viele der Besucher mag all das auch eine Erinnerung an ihre eigenen Kindheitstage gewesen sein. Kein Wunder, dass das Gutsel-Sortiment reißenden Absatz fand. Der Landtagsabgeordnete Karl Klein hatte angesichts der vielen Süßigkeiten gar den Eindruck, "die Fastenzeit sei gerade eben zu Ende gegangen", und bekannte freimütig, dass auch ein Abgeordneter nicht Nein sagen könne, wenn die Einladung zur Vorstellung eines "Gutselwagens" ins Haus flattere. Zurecht wähnte er sich damit unter lauter "Gleichgesinnten".

Allerdings dauerte es eine Weile, bis der legendäre Gutselwagen der "Gellerts Bertha" wieder aus seinem Dornröschenschlaf erwacht war. Museumsgründer Gerhard Geißler hatte das Kleinod aus dem Nachlass von Bertha Gellert gerettet, nachdem diese 87-jährig im Jahr 1986 verstorben war. Dann verschwand der Wagen für Jahre im Gemeindebauhof in Malschenberg und in der ehemaligen Kelterhalle, bis die Zeit endlich reif war für dessen Restaurierung. Ein halbes Jahr lang haben viele fleißige Helfer mit Hand angelegt, damit das Schmuckstück in seinem alten Glanz erstrahlen konnte (verspiegelte Warenablagen inklusive). Wolfgang Rößler hatte für alle Ehrenamtlichen ein Wort des Dankes für deren selbstlosen Einsatz parat, besonders auch für die Firmen Wiesendanger und Elsässer, die den Dach- beziehungsweise Bodenbelag des betagten "Gutselwagens" unentgeltlich erneuert haben.

Jetzt sieht das hölzerne Gefährt wieder fast so aus wie zu den Tagen von Bertha und Heinrich Gellert. Beide betrieben nicht nur den "Gutselwagen" und waren mit einem Bauchladen unterwegs, sie stellten auch selber Eis her und verkauften es im Ort mit einem mobilen Handwagen. Wolfgang Rößler kannte noch den Spruch, mit dem sie damals für ihre Leckereien warben: "Gellerts Eis macht die Liebe heiß. Wer einmal leckt, der weiß wie’s schmeckt und leckt gleich die ganze Bude weg." Und der Museumsleiter wusste auch manches aus dem Leben der Eheleute Gellert zu erzählen, heitere Anekdoten ebenso wie Ernstes - etwa den unermüdlichen Einsatz Bertha Gellerts für ihr behindertes Enkelkind. Dieses vorbildhafte Handeln hafte in der Erinnerung mindestens ebenso stark wie der legendäre Gutselwagen, meinte Rößler und unterstrich die große Achtung, die Bertha Gellert deswegen in der Bevölkerung genoss.

Anerkennende Worte gab es auch für den Museumsleiter selbst und seine Helferschar. Der Landtagsabgeordnete Karl Klein etwa zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung des Winzermuseums und zollte der ebenfalls anwesenden Hausherrin Ingrid Schinz ein "dickes Lob" für die Bereitschaft, das historische Anwesen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Bürgermeister Seithel wiederum sprach den Aktiven seinen Glückwunsch zu dem "tollen Ergebnis" aus und nannte den Gutselwagen "ein Stück Ortsgeschichte". Zum Schluss wünschte er allen einen "zuckersüßen Abend". Dem war eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.

Bei stimmungsvoller Musik des Jagdhornbläserkreises Hubertus Heidelberg, einem erfrischenden Getränk und kleinen Imbiss sowie angeregten Gesprächen genossen die Besucher noch den lauen Sommerabend im malerischen Museumshof.