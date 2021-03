Rauenberg. (tt) Am Ende stellte sich um 23 Uhr ein wenig Ernüchterung bei den Rauenberger Gemeinderäten ein: Fünf Stunden hatten sie zuvor in der Kulturhalle zusammengesessen, um die Änderungsanträge für den Haushalt 2021 zu beraten. Das Ergebnis nach fast 100 Änderungsanträgen: Rund 200.000 Euro konnten zusammengestrichen werden, statt 2,3 Millionen Euro müssen "nur" 2,1 Millionen Euro an Krediten aufgenommen werden. Unter die Lupe kamen bei den Beratungen Ausgabepositionen von einem neuen Laubbläser für den Bauhof im Wert von 450 Euro bis zu 122.000 Euro zusätzlichen Kosten für die Sanierung von Feldwegen.

"Haushaltsberatungen fordern uns seit Jahren. Es ist für uns ein Kraftakt, den Haushalt auszurichten und aufzustellen", sagte Bürgermeister Peter Seithel. Der Haushalt versuche alles abzubilden, was an Projekten im Kinder- und Jugendbereich, bei Bauten und Infrastruktur geplant sei, erklärte Seithel. "Es geht bei der Diskussion und den Abstimmungen über die einzelnen Positionen darum, welche Projekte im Haushaltsjahr 2021 berücksichtig werden können und welche nicht."

Einen Überblick über die Eckwerte lieferte Kämmerer Thomas Dewald den Gemeinderäten: Er rechnet 2021 mit Erträgen von 19,1 Millionen Euro und Aufwendungen von 20,68 Millionen Euro. "Wir werden in diesem Jahr einen Verlust von 1,6 Millionen Euro machen", so Dewald. Auch der Zahlungsmittelüberschuss, der sogenannte Cashflow, wird mit 212.000 Euro negativ ausfallen: "Wir werden also im laufenden Jahr über unsere Verhältnisse leben", erklärte Dewald. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit liege mit rund 3,4 Millionen im Minus. "Deshalb brauchen wir im Jahr 2021 neue Darlehen in Höhe von 2,3 Millionen Euro." Mittelfristig benötige Rauenberg bis 2024 – für große Projekte etwa im Bereich der Kinderbetreuung oder der Straßensanierung – weitere Kredite von etwas mehr als acht Millionen Euro. "Die Neuverschuldung steigt damit um 10,3 Millionen Euro", sagte Dewald. Ziel der kommenden Haushalte müsse sein, dass die Stadt aus eigener Kraft die Tilgungen stemmen könne – "durch Senkung der Aufwendungen und durch Anheben der Erträge", erklärte Dewald.

"Die Darlehen für unsere Investitionen sind zum Großteil alternativlos." Denn es gehe nicht, dass man Investitionen – etwa in den Bereichen Kindergärten, Schule und Infrastruktur – nicht tätige. "Da kommen wir nicht darum herum. Das sind Pflichtaufgaben, die müssen wir erfüllen", so Dewald. Auch die Corona-Krise belastet diesen und die weiteren Haushalte: "Ich wage die Prognose, dass wir 2022 bis 2024 noch viel viel mehr finanzielle Probleme bekommen werden – nicht nur in Rauenberg. Denn das trifft alle Kommunen."

Corona hat auch den Zeitplan zur Aufstellung des Haushaltes durcheinander gebracht: "Deshalb sind wir in diesem Jahr relativ spät mit den Beratungen und haben darum auch auf das klassische Einbringen des Haushalts verzichtet", so Dewald. So könne man eine Sitzung einsparen und bleibe handlungsfähig. Am 17. März soll der Haushalt dann beschlossen werden – die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Kulturhalle. "Ich bin guter Hoffnung, dass wir dann bis Anfang April einen vollzugsfähigen Haushalt haben werden", sagte Dewald. Für Baumaßnahmen habe das Jahr dann keine zwölf Monate mehr, sondern letztendlich nur maximal acht Monate. "Deshalb ist es eigentlich schwierig, so spät in die Haushaltsberatungen zu gehen, aber Corona hat keine andere Möglichkeit gelassen."

Vom Ziel, 616.000 Euro einzusparen, um die Tilgungen zu erwirtschaften, waren die Gemeinderäte aber trotz der zahlreichen Anträge am Ende weit entfernt. Gestrichen wurden zum Beispiel die Neubepflanzung im Rathausfoyer für 12.000 Euro, pauschal 82.150 Euro bei der Feuerwehr, 30.000 Euro für ein Leitsystem im Straßenraum, 10.000 Euro für Stellmotoren für die Wasserspiele auf dem Rathausplatz, damit der Brunnen unterschiedlich hoch sprudeln kann, 20.000 Euro für neue Ortseingangsschilder, 37.000 Euro für kontaktlose Mischbatterien in den drei Schulen sowie 19.500 Euro für die dazugehörigen Durchlauferhitzer und 15.000 Euro für neue Tische und Stühle bei der Feuerwehr Rauenberg. Dafür wurden aber mit 272.000 Euro 122.000 mehr für den Unterhalt der Feldwege und 5000 Euro für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts zusätzlich eingestellt.

Lange diskutiert und schließlich genehmigt wurde der Rückbau des Chemieraums in der Mannabergschule, der derzeit wegen der veralteten Einrichtung nicht genutzt werden kann. Der Ansatz für den geplanten "Chill-Treff" zwischen Rotenberg und Rauenberg wurde um 17.500 Euro reduziert, da in diesem Jahr nicht mit einer kompletten Umsetzung gerechnet wird.