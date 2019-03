Rauenberg-Rotenberg. (aot) In der jüngsten Sitzung des Rauenberger Gemeinderats, die ausnahmsweise in Rotenberg stattfand, berichtete Erich Schulz vom gleichnamigen Ingenieurbüro über die geplante Sanierung der Rotenberger Schlossstraße. Im ersten Bauabschnitt von der Kreuzung Weiherstraße bis zur Abzweigung Burgweg/Im Knollen ist die Erneuerung der Kanalisation vorgesehen, nachdem bei der alle zehn Jahre stattfindenden Überprüfung undichte Muffen, Risse in den Rohren und etwa 50 Prozent defekte Kanalanschlüsse festgestellt worden waren. Außerdem wurden die Hauptkanäle nicht ausreichend dimensioniert und sind heute bei Starkregen überlastet. Im Zug der umfangreichen Erdarbeiten wird zwangsläufig auch die Straße erneuert, zumal der Untergrund den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht wird.

Die Sanierung erfolgt in fünf Teilabschnitten, wobei die Wasserversorgung nur dort erneuert wird, wo Schäden festgestellt werden. Außerdem ist beabsichtigt, gleichzeitig Telefon- und Breitbandkabel verlegen zu lassen. Begonnen wird mit dem Teilstück zwischen Heiligenwiesen und Keltergasse. Die Brücke über den Waldangelbach wird zu einem späteren Zeitpunkt saniert. Die Umleitung wird über die Straßen Herren- und Heiligenwiesen geführt, die dazu durch eine Behelfsbrücke miteinander verbunden werden.

Die Arbeiten sollten so bald als möglich ausgeschrieben werden, da sonst laut Schulz keine Firmen mit freien Kapazitäten mehr zu finden seien. Man müsse auch damit rechnen, dass die Angebote deutlich über den bisher veranschlagten Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro lägen. Bauamtsleiter Martin Hörner rechnet mit Landeszuschüssen aus dem Städtebauprogramm zwischen 100.000 und 200.000 Euro. Aus anderen "Töpfen" wie dem Ausgleichsstock seien keine Zuschüsse zu erwarten. Der Vorschlag von Gemeinderat Jürgen Abt (FDP), die Sanierung auf einen günstigeren Zeitpunkt, etwa in zwei Jahren, zu verschieben, wurde vom Rest des Gemeinderats verworfen und auch nicht weiter diskutiert.

Die neue Schlossstraße wird mit einer asphaltierten Fahrrinne versehen, der Platz vor der Nikolauskirche mit Betonsteinen im Fischgrätenmuster gepflastert und die Kreuzung im Bereich der Weiherstraße bekommt zur Geräuschdämmung eine Asphaltierung mit eingeprägter Pflasteroptik. Entlang der Straße werden historische Lampen gesetzt, der Baumbestand soweit als möglich erhalten und nicht geeignete Bäume ersetzt. Die Pflanzen werden in ein Baumsubstrat gesetzt, das, trotz der darüber liegenden Asphaltdecke oder Pflasterung, die Versorgung mit Nährstoffen und Belüftung gewährleistet.

Über vier versenkbare Poller kann bei Veranstaltungen Strom angeschlossen werden, die Wasserversorgung speisen die bestehenden Hydranten. Auf Anregung von Ortsvorsteher Franz Sieber (Freie Wähler) wird geprüft, ob noch ein fünfter Poller installiert werden kann, um offen verlegte Elektrokabel bei Veranstaltungen zu vermeiden.

Der Gemeinderat sprach sich gegen eine verkehrsberuhigte Zone im Ortskern aus, weil man damit im Stadtkern Rauenberg schlechte Erfahrungen gemacht habe und weil damit das Parken außerhalb der markierten Plätze nicht mehr möglich wäre. Das Ingenieurbüro Schulz hat nach dieser Vorgabe neun Parkplätze ausgewiesen, 14 Fahrzeuge können zusätzlich entlang der Straße parken und fünf außerhalb, aber in unmittelbarer Umgebung.

Die Sprecher aller drei Fraktionen votierten einhellig für eine schnelle Umsetzung des Vorhabens bei gleichzeitigem Erhalt des Ortsbilds, der Lösung des Parkproblems und einer bürgerfreundlichen Ausgestaltung der Straßen und Gehwege, die der schwierigen Topografie gerecht werden. Franz Sieber (Freie Wähler): "Bitte keine Zeit verstreichen lassen!" Elke Uhrig (SPD): "Der Charme Rotenbergs muss erhalten bleiben." Volker König (CDU): "Gehwege müssen für Kinder und Ältere begehbar werden."

Mit großer Mehrheit billigte der Gemeinderat die Planungen zum ersten Bauabschnitt, den voraussichtlichen Ablauf der Baumaßnahmen und die derzeitige Kostenschätzung. Auf dieser Grundlage wurde die Verwaltung beauftragt, die Arbeiten auszuschreiben und gleichzeitig ausdrücklich angehalten, Fördermittel für die Sanierung, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur auszuschöpfen.