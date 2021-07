An der Kreuzung Mühlhäuser Straße/Schlossstraße stoppte die Polizei diesen BMW. Foto: tt

Rauenberg. (tt) Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei am Donnerstagabend vier flüchtige Personen in und um Rotenberg. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Personen flüchteten, als Beamte ihr Fahrzeug kontrollieren wollten.

Am späten Donnerstagnachmittag brachte ein BMW-Fahrer sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr, als er vor einer Polizeistreife auf der Bundesstraße B39 in Höhe Rauenberg flüchtete. Hier sollte der dunkle BMW und seine vier Insassen gegen 17.40 Uhr kontrolliert werden. Doch statt anzuhalten, gab der 20-jährige Fahrer plötzlich Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon.

Dabei überholte er auf der B39 zwischen Rauenberg und dem Abzweig Rotenberg andere Fahrzeuge in riskanter Weise, die dadurch möglicherweise gefährdet wurden. Im Zentrum Rotenbergs kam es dann zum Zusammenstoß mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei, wodurch der BMW gestoppt wurde. Der 20-jährige Fahrer und die anderen drei Insassen rannten daraufhin in unterschiedliche Richtungen davon.

An der nun folgenden Fahndung suchten mehrere Streifenwagen und auch Polizeihubschrauber nach den vier Personen, die später allesamt gefasst werden. Warum der 20-Jährige und seine 17- bis 18-jährigen Begleiter flüchteten, ist noch unklar.

Am Einsatzfahrzeug der Polizei entstand 1000 Euro, am BMW 1500 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 0621/174-4110 melden können.

Update: Freitag, 2. Juli 2021, 0.47 Uhr