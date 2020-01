Rauenberg. (rö) Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können: Ein Bollerwagen mit drei Kleinkindern rollte gestern Morgen zwischen Rauenberg und Rotenberg in den Waldangelbach. Die Feuerwehr musste anrücken und die Kinder aus dem Bach retten. Diese seien zwar wohl nicht verletzt gewesen, aber nass geworden, so Rauenbergs Feuerwehrkommandant Julian Haupt gegenüber der RNZ, deshalb habe man alle drei Kinder wegen Unterkühlung ins Krankenhaus bringen lassen. Die Feuerwehr war laut Haupt um 11.26 Uhr mit dem Stichwort "Wasser-/Eisrettung" alarmiert worden. Mit dem Bollerwagen, einem sogenannten "Kinderbus", war laut Polizei eine Frau unterwegs, die auch zwei Hunde dabei hatte. Die Hundeleine soll sich an einem Absperrpfosten verfangen haben. Als als die Frau sie lösen wollte, sei der Wagen, trotz Arretierung der Bremse, die Böschung hinuntergerollt. Er blieb laut Polizei im Bachbett im etwa 20 Zentimeter tiefen Wasser auf den Rädern stehen. Die Feuerwehr holte die nassen Kinder aus dem Wagen und hüllte sie in Decken. Die Wehren aus Rauenberg und Rotenberg waren mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort, dazu kamen die Polizei, drei Rettungswagen, der Notarzt und die DLRG. Zudem war ein vorsorglich alarmiertes Team der DLRG Wasserrettung mit Taucherausrüstung auf dem Weg zur Unglücksstelle, konnte die Anfahrt aber wieder abbrechen. Ein Augenzeuge des Vorfalls berichtete der RNZ, dass der Bollerwagen das schützende Geländer (im rechten Bild zu sehen) nur knapp verfehlt habe. Daraufhin habe er den städtischen Bauhof gebeten zu überprüfen, ob es erweitert werden kann, um die direkt am Radweg liegende Stelle sicherer zu machen.

Update: Dienstag, 21. Januar 2020, 17.50 Uhr

Rauenberg. (pol/mare) Es ist der Alptraum aller Eltern: Ein Kinderwagen ist am Dienstagmorgen in Rauenberg in den Waldangelbach gerollt. Wie die Polizei mitteilt, ist den Kindern darin aber nichts passiert.

Aber der Reihe nach: Gegen 11.25 war eine Frau mit drei Kleinkindern in einem sogenannten "Kinderbus" - einem größeren Kinderwagen für bis zu sechs Kinder - und zwei kleineren Hunden an der Leine auf dem Fußweg des Bachs zwischen Rauenberg und Rotenberg in Höhe des Vereins der Hundefreunde unterwegs. Dabei verfing sich eine Hundeleine an einem Absperrpfosten.

Gerade als die Frau die Leine lösen wollte, rollte der Kinderwagen trotz festgestellter Bremse die Böschung hinunter. Er blieb im Bachbett auf den Rädern im etwa 20 Zentimeter tiefen Wasser stehen. Die Freiwillige Feuerwehr holte die Kleinkinder aus dem "Kinderbus" und hüllten sie in Decken.

Die Kinder wurden zwar nass, blieben aber äußerlich unverletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurden die Kleinkinder mit Rettungsfahrzeugen vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.