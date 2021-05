Von Sophia Stoye

Rauenberg. Als eine "Entmachtung des Gesamtgemeinderats" bezeichnet FDP-Rat Friso Neumann den neuen Beschluss des Rauenberger Gremiums. Denn die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte hatten vor Kurzem entschieden, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen und zwei beschließende Ausschüsse statt wie bisher einen ins Leben zu rufen. Das Ziel: Die Verwaltung und Tagesordnung der Ratssitzungen entlasten, indem auch schon in den zwei Ausschüssen Entscheidungen gefasst werden können.

"Bisher gab es einen beschließenden Ausschuss, den Bauausschuss, und 13 beratende", erklärte Hauptamtsleiterin Nina Gellert in der Sitzung. Nun habe man die noch notwendigen Ausschüsse gebündelt und sie zu zwei beschließenden Gremien zusammengefasst: den Ausschuss für Technik und Umwelt – ehemals Bauausschuss, der um die Aufgaben Umwelt und Klimaschutz erweitert wurde – sowie den Verwaltungsausschuss. Eine Neuheit sei das nicht: Sowohl die Mustersatzung für Gemeinden als auch die umliegenden Gemeinden beinhalteten und verfügten über zwei bis sogar drei beschließende Ausschüsse.

Bisher hat die Stadtverwaltung laut Vorlage insgesamt 17 Gremien betreuen müssen. Mit der nun gefällten Entscheidung sollen Zeit und Arbeitskraft eingespart werden. Denn mit der Vor- und Nachbereitung sowie Protokollführung während der Sitzungen habe man viel Verwaltungsarbeit gehabt – auch wenn nicht alle Ausschüsse oft tagten, so Bürgermeister Peter Seithel.

Mit dem gefassten Beschluss hat der Gemeinderat nun auch die sogenannten Wertgrenzen angepasst: Während der Bürgermeister bisher über Angelegenheiten bis zu 20.000 Euro im Alleingang entscheiden durfte, sind es nun 30.000 Euro. "Das hört sich gut an, aber das geht nur mit Mitteln, die im Haushaltsplan eingestellt wurden", sagte Seithel. Entscheidungen, die über 30.000 Euro aber unter 100.000 Euro Ausgaben betreffen, dürfen die zwei neuen Ausschüsse fällen – es sei denn, sie sind über- oder außerplanmäßig: Dann darf der Bürgermeister nun bis zu 10.000 Euro, die Ausschüsse bis zu 20.000 Euro beschließen. Dadurch soll ebenfalls Zeit und Arbeitskraft eingespart werden, indem "die eigentliche Tagesordnung der Ratssitzung entschlackt wird", so Seithel. "Der Gedanke dahinter ist, Zeit im Gemeinderat für wichtigere Dinge zu haben", ergänzte er. CDU-Rat Jürgen Bender sah das ähnlich: "Die Qualität der Gemeinderatssitzungen steigt, wenn wir keine Mammut-Sitzungen mehr bis Mitternacht haben."

Auch die SPD begrüßte die Umverteilung der Ausschüsse. Christiane Hütt-Berger schlug allerdings vor, noch einen dritten Ausschuss für den sozialen und kulturellen Bereich aufzustellen. "Das bedarf eines eigenen Gremiums als dritter schwerwiegender beratender Ausschuss", so die SPD-Rätin. Derzeit sind solche Angelegenheiten im Verwaltungsausschuss gebündelt. Bürgermeister Seithel entgegnete, dass Ausschüsse, die rechtlich nicht allein stehen müssten, einem der beiden Gremien zugeordnet wurden.

"Aus Verwaltungssicht gut und effizient, aus politischer Sicht fragwürdig", äußerte sich Friso Neumann. Denn die Anzahl der verschiedenen Meinungen sei beschränkt. "Wir sind nicht dagegen, dass man Ausschüsse bildet, aber wir sehen das Problem in der Mannigfaltigkeit", so der FDP-Rat weiter.

"Wir haben das nicht neu erfunden", entgegnete Bürgermeister Seithel. Der Entwurf sei an der Mustersatzung angelehnt und vom Gemeindetag überprüft worden. Zudem seien in den Ausschüssen nun elf statt wie bisher neun Ratsmitglieder vertreten. "Das sind sogar mehr Meinungen als zuvor", so der Bürgermeister.

Außerdem könne jedes Thema auch noch einmal im Gemeinderat diskutiert werden. Zum Beispiel bei Angelegenheiten, die laut Wertgrenze in den Ausschuss gehören, aber bei denen die Auswirkungen so bedeutend sind, dass sie im großen Gremium nochmals besprochen werden müssen. "Wenn in den Ausschüssen eine grundsätzliche Diskussion aufkommt, merkt man auch, ob das Thema etwas für den Gemeinderat ist", sagte Seithel. Umgekehrt auch: Wenn etwas zeitlich dränge, müsse keine eigene Gemeinderatssitzung mit einem Tagesordnungspunkt stattfinden, sondern könne dann im Ausschuss besprochen werden.

Um ein Thema an den Gemeinderat weiterzugeben, benötigt es derzeit mehr als 50 Prozent der Stimmen der Ausschussmitglieder. Die FDP schlug vor, die Grenze auf 25 Prozent herabzusetzen. Anklang fand der Antrag bei den Grünen, "weil man nie weiß, was kommt", so Manuel Steidel. Dennoch wurde er mehrheitlich vom Gemeinderat abgelehnt. "25 Prozent bedeutet in den Ausschüssen drei Personen", erklärte Christian Elsässer (CDU), "ich habe Bedenken, dass dann zu viele Themen an den Gemeinderat weitergeleitet werden."