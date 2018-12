Rauenberg. (pol/mare) Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Rauenberg. Das berichtet die Polizei.

Gegen 18 Uhr kam es auf der Letzenbergstraße in Höhe der Abfahrt in Richtung Rauenberg/B undesstraße B39 zum Crash. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Mannheim wollte dabei auf der Letzenbergstraße nach links Richtung Rauenberg abbiegen und übersah das eines 51-Jährigen aus Rauenberg. Beide Fahrzeuge stießen an der Kreuzung frontal zusammen.

Dabei wurden beide Autofahrer und die Beifahrerin des Rauenbergers verletzt und mussten stationär in Krankenhäusern aufgenommen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die Kreisstraße K4166 war während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.