Rauenberg. (mf/rl) Einbrecher versuchten am frühen Samstagmorgen in die HEM-Tankstelle am Langwiesenweg einzudringen. Hierfür hoben sie gegen 2.30 Uhr unmittelbar neben der Tankstelle eine Kanalabdeckung aus der Verankerung und schleuderten diese gegen die Scheibe der Tankstelle. Damit lösten die Einbrecher die Alarmanlage aus und aktivierten die Vernebelungsanlage. Dadurch wiederum wurde der Rauchmelder ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert.

Wenig später waren die Polizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort. Die Täter waren zwischenzeitlich ohne Beute geflohen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sicherte die Feuerwehr noch die Glasscheibe.