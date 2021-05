Rauenberg. (seb) Bisher läuft es gut: Die Sperrung der Autobahnauffahrt in Rauenberg kann eventuell schneller als geplant, nicht erst am Sonntag, 9. Mai, sondern schon am Samstagabend, aufgehoben werden. Das teilte die zuständige Projektgesellschaft Via6-West auf RNZ-Anfrage mit.

Die A6-Anschlussstelle ist seit Dienstag gesperrt, sodass weiträumige Umfahrungen notwendig wurden. Anpassungen an der auf sechs Spuren erweiterten A6 und die Sanierung der LKW-Spur waren notwendig. "Das Rausfräsen ging zügig voran", berichtete Michael Endres, Pressesprecher der Via6-West. 2000 Tonnen Asphalt wurden auf einer Länge von 700 Metern neu aufgebracht. Sturm und Regen hätten zwar Probleme bereitet, "zum Asphaltieren muss es trocken sein". Den Zeitverlust konnte man aber wettmachen.