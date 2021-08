Von Tobias Törkott

Dielheim. Wer über Sprungschanzen springen und durch Steilkurven rasen will, braucht auch mal schweres Gerät. So auch die Motocross-Fahrerinnen und -Fahrer des Champ Racing Teams (CRT) aus Dielheim. Diese haben eine eigene Rennstrecke zwischen Tairnbach und Balzfeld. Und um diese zu bewirtschaften, hat der Verein vorgesehen, einen "neuen" gebrauchten Radlader anzuschaffen. Dieser soll nach Angaben der Gemeinde 25.000 Euro kosten. Der Gemeinderat stimmte bei der Sitzung einstimmig dafür, den Motocross-Verein dabei zu unterstützen.

"Wir brauchen den Radlader, um unsere Trainingsstrecke wieder zu richten, um diese von Rillen und Furchen von vergangenen Trainingstagen zu befreien und sie damit für die Sportler sicherer zumachen", begründete Armin Achilles, erster Vorsitzender des CRT die Anschaffung auf Nachfrage der RNZ. So können sich die Vereinsmitglieder auf die Rennen besser vorbereiten. Der alte Radlader sei kaputtgegangen. "Eine Reparatur lohnte sich nicht mehr", so Achilles.

Die Mitglieder hatten zuvor bei der Gemeinde Dielheim einen Förderantrag bei der Verwaltung gestellt. Dies geschah bereits am 28. Juni dieses Jahres. Laut der Vereinsförderrichtlinien vom 1. Juni 2020 können laut Angaben der Gemeinde "Vermögensgegenstände ab einem Einzelbeschaffungswert von 250 Euro mit 25 Prozent des förderfähigen Aufwands bezuschusst werden." Bei 25.000 Anschaffungskosten wären das 6250 Euro, die die Gemeinde Dielheim ausgeben müsste. "Wir hatten vor zwei Jahren schon mal ein Gespräch mit dem Verein", sagte Bürgermeister Thomas Glasbrenner und erklärte auch, dass die Mittel für eine Förderung nicht im Haushalt vorgesehen seien. Der Verein hatte den Bedarf an dem Zuschuss nicht wie vorgesehen zur Planung des Haushaltes für das laufende Jahr 2021 angemeldet. Daher müssten dafür überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden, heißt es in der Vorlage. Die Ratsmitglieder stimmten dennoch ohne große Diskussionen dafür, die Gelder freizugeben.

CDU-Rat Klaus Eberle wollte aber dennoch wissen, ob der Radlader bei der Gemeinde oder auf dem Gelände des Vereins untergebracht werden würde. "Der alte stand in der Scheune eines Bauern", erinnerte sich Lars Janson (SPD). Glasbrenner machte aber deutlich, dass das Fahrzeug an der Rennstrecke untergebracht werden soll.

"Der Gemeinde Dielheim sind wir für die Förderung sehr dankbar", betonte Achilles. Auch die Motocross-Fahrerinnen und -Fahrer mussten aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Vorgaben lange Zeit auf ihren Sport verzichten. "Doch seit einigen Wochen ist es uns wieder erlaubt", so der CRT-Vorsitzende, der sich darüber freut, dass der Verein auch neue Mitglieder – darunter Familien mit Kindern – aufnehmen konnte. Maximal 20 Personen dürfen derzeit wegen der Corona-Beschränkungen auf das Gelände kommen.