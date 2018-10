Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch. Foto: dpa-Archiv

Heidelberg. (rnz/mare) Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das wegen eines Polizeieinsatzes vom 18. Dezember 2017 geführte Ermittlungsverfahren gegen am Einsatz beteiligte Polizeibeamte und Pflegekräfte des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge und gegen eine Ärztin des PZN wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Das teilt die Staatsanwaltschaft Heidelberg mit.

Am 18. Dezember verstarb in Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz im PZN ein 41-jähriger Patient. Dieser war aufgrund Urteils des Landgerichts Karlsruhe vom 4. Februar 2003 auf der geschlossenen forensischen Station des PZN untergebracht und seit dem 8. Dezember 2017 auf die geschlossene Rehabilitationsstation des PZN verlegt worden. Da der Patient dort am Vormittag des 18. Dezember massiv randalierte, wurde aufgrund seines bekannten Aggressionspotentials die Polizei zur Unterstützung hinzugerufen.

Nach dem Einsatz von Pfefferspray wurde er durch acht Polizeibeamte des Polizeireviers Wiesloch überwältigt und mit Hand- und Fußfesseln fixiert in ein Transportfahrzeug des PZN verbracht, um ihn wieder in den gesicherten Bereich der Station des PZN zu verlegen. Während des Transports wurde der Patient wegen seiner fortdauernden Gegenwehr von Polizeibeamten und Pflegekräften des PZN an Armen und Beinen festgehalten. Bei Ankunft vor der Station kollabierte der Patient, worauf erfolglos Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden. Um 14.15 Uhr wurde der Tod des Patienten festgestellt.

Nach dem rechtsmedizinischen Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin des Universtitätsklinikums Heidelberg verstarb der Patient im Rahmen eines sogenannten „Excited Delirs“ an einem Ersticken in Kombination mit einem Herzversagen und einem zentralen Versagen nach hochdosierter Medikamentengabe. Ob die Festhaltemaßnahmen durch die Polizeibeamte und Pflegekräfte, die Medikamentengabe durch die Ärztin oder die schweren Vorerkrankungen in Bezug auf den Todeseintritt im Vordergrund stehen, ließ sich aus rechtsmedizinischer Sicht nicht mit der erforderlichen Sicherheit unterscheiden.

Die Körperverletzungshandlungen für sich alleine hätten aber nicht zum Tode geführt. Der Tod ist erst durch das Zusammenspiel aus dem körperlichen Einwirken auf den Patienten, der Medikamentengabe sowie den Vorerkrankungen verursacht worden. Der Einsatz von Pfefferspray ist ebenso wenig wie das Festhalten einer sich massiv wehrenden Person durch mehrere Personen nach der allgemeinen Lebenswahrscheinlichkeit mit dem Risiko des Versterbens dieser Person behaftet. Der Eintritt des Todes stellt sich somit als eine Verquickung ungünstiger Umstände dar.

Etwaige Körperverletzungshandlungen der Polizeibeamten und Pflegekräfte waren entweder nach den Vorschriften des baden-württembergischen Polizeigesetzes beziehungsweise des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) gerechtfertigt.

Das Ermittlungsverfahren gegen die Ärztin wurde eingestellt, weil bereits keine vorwerfbare Sorgfaltspflichtverletzung erkennbar war.