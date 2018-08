Wiesloch. (pol) Ein 30-jähriger Mann widersetzte sich der Polizei zufolge am Freitagabend in Wiesloch nach seiner Festnahme den polizeilichen Maßnahmen und verletzte dabei zwei Polizeibeamte.

Eine Zeugin hatte gegen 21 Uhr die Polizei darüber verständigt, dass am Bahnhof in Wiesloch ein Mann randalieren würde. Zuvor habe er im Zug bereits einen 31-jährigen Mann attackiert. Beim Eintreffen der Beamten war der 30-Jährige zunächst nicht mehr am Ereignisort, kehrte jedoch während der Sachverhaltsaufnahme zurück. Er ging sogleich in aggressiver Weise auf die Beamten zu und schrie laut herum.

Da er nicht zu beruhigen war, musste er mithilfe weiterer Polizisten mit vereinten Kräften überwältigt werden, teilt die Polizei weiter mit. Nachdem der 30-Jährige zum Revier gebracht worden war, wurde er der Mitteilung zufolge äußerst aggressiv, versuchte, sich loszureißen und nach den Beamten zu treten. Dabei stieß er Beleidigungen gegen die Beamten aus. Durch die Tritte und Befreiungsversuche des 30-Jährigen erlitten zwei Beamte Verletzungen, unter anderem an Hand und Schulter, die im Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Der Mann stand der Polizei zufolge deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Aufgrund seiner Aggressivität und der Alkoholisierung befand ihn ein Arzt für nicht haftfähig. Daher wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen den Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.