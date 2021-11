Von Timo Teufert

Wiesloch. Im Prozess um einen ehemaligen Geschäftsführer des Palatins wegen Untreue und schwerer Untreue in 214 Fällen hat das Amtsgericht Wiesloch nun Zeugen befragt. Den Schwerpunkt bildeten dabei die kostenlosen Übernachtungen, die der Angeklagte Verwandten, Freunden und Bekannten ermöglicht haben soll. Den Schaden für die 110 Fälle schätzt die Staatsanwaltschaft auf 12.469,68 Euro. Insgesamt geht es um einen Schaden von 61.235,22 Euro.

Die kostenlosen Übernachtungen waren für den 70-jährigen Angeklagten ein Marketinginstrument: "Ich wollte Menschen begeistern und das Haus beleben." Dafür lud er Personen – darunter viele aus seinem ehemaligen Wohnort, einem Kurort in Unterfranken – ins Palatin ein, die dann als Werbeträger agieren sollten. In der Liste der Übernachtungsgäste findet sich der Inhaber einer LKW- und Buswaschanlage genauso wieder wie ein Orgelbauer, ein Aldi-Betriebsleiter, der Vorstand seines ehemaligen Fußballvereins und ein Wieslocher Buchhändler.

Richter Michael Rensch zeigte zwar Verständnis für das Ansinnen, sagte aber auch: "Üblicherweise ist ein Hotel dafür da, dass man eincheckt und bezahlt. Die Marketingfunktion sehe ich bei Freunden und Verwandten nicht." Denn auch Familienmitglieder des Angeklagten – etwa der Vater seiner damaligen Lebensgefährtin, seine Schwester, seine Söhne, seine Nichte, die Eltern einer seiner Schwiegertöchter, sein Bruder und ein Jugendfreund – durften im Palatin kostenfrei nächtigen. Alle hätten wichtige Kontakte, die eine kostenlose Übernachtung rechtfertigten, sagte der ehemalige Geschäftsführer. So sei einer seiner Söhne Makler einer Versicherung, die im Palatin eine größere Tagung abgehalten haben soll.

"Das Haus war leer. Ein Zimmer muss trotzdem jede Woche gereinigt werden, sonst verstaubt es", erklärte er sein Vorgehen. Eine kostenfreie Belegung sei deshalb ökonomischer, als das Zimmer leer stehen zu lassen. "An den Wochenenden war nichts los, doch dann kam Lebens ins Palatin."

Als Zeuge erklärte der heutige stellvertretende Hoteldirektor, dass die Best-Western-Gruppe einen Mitarbeiterpreis für ihre Beschäftigten weltweit anbiete, die auch von Freunden der Mitarbeiter genutzt werden könnten. Ob der Tarif – 31 Euro für ein Zimmer inklusive Frühstück – gewährt werde, liege aber im Ermessen des Hotels und hänge von der Auslastung des Hauses ab. Unentgeltlich hingegen übernachten im Hotel nach Aussage des Zeugen in Ausnahmefällen nur Mitarbeiterinnen, die bis spät in die Nacht arbeiten müssen und nicht mehr nach Hause kommen, oder Künstler, bei denen dies in den Gastspielvertrag aufgenommen wurde. Künstler und Geschäftspartner kostenlose Übernachtungen zu gewähren, sei in der Branche üblich, erklärte die von der Stadt Wiesloch beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly in ihrem Gutachten. "Aber die Familie nicht."

Durch persönliche Kontakte seien beträchtliche Aufträge für das Palatin generiert worden, so der Zeuge. "So ist die Netzwerktätigkeit als wesentliches Modell für den Vertrieb des Palatin etabliert worden", so der stellvertretende Direktor. Auch bei anderen Events – wie einem Golfturnier oder der Veranstaltung "Spitzen und Wein" gab es Einladungen zu Übernachtungen. "Das war ein gesellschaftliches Ereignis", so der Angeklagte. 25 Menschen habe er kostenlos dazu einladen dürfen, die einen Vorteil fürs Palatin bringen sollten. Darunter waren auch zwei seiner Söhne.

Das Golfturnier, das in Zusammenarbeit mit einer Wieslocher Golfanlage stattfand, sei in erster Linie zur Netzwerkpflege etabliert worden, bestätigte der Zeuge. "Dabei wurden Geschäftspartner plus eine Begleitperson eingeladen." Die Gästeliste habe sich aus den Kontakten der Abteilungsleiter zusammengesetzt. "Die finale Liste hat der Angeklagte gemacht", erklärte der Zeuge. Wenn man Netzwerk-Events gut nutze, könne man viele Kontakte knüpfen, ohne dass es eine Verkaufsveranstaltung werde.

Auch die Buchhalterin und Personalleiterin bestätigte, dass bei zahlreichen Übernachtungen kein Umsatz aufgelaufen sei: "Die Übernachtungen waren bekannt und irgendwann auch normal." In Frage gestellt habe diese vom Team niemand, da der angeklagte Geschäftsführer es angewiesen habe. "Wenn die Kinder immer umsonst im Hotel wohnen, dann weiß man das irgendwann", so die Zeugin.

"Ein Vier-Augen-Prinzip gab es im Palatin offenbar nicht", schlussfolgerte Richter Rensch. Die Vorfälle beim Beirat, dem zuständigen Aufsichtsgremium, zu melden, kam der Buchhalterin aber nicht in den Sinn: "Ich darf meinen Chef ja nicht übergehen." Und das, obwohl ihr Verhältnis zum Geschäftsführer mit der Zeit schlechter geworden sei. "Auch der Umgang des Angeklagten mit den Mitarbeitern wurde immer schlimmer. Er hatte immer Recht und hat auf keine Ratschläge mehr gehört", so die Zeugin.

Nachdem Baker Tilly von der Stadt mit der Untersuchung beauftragt wurde, ging im Juni 2019 auch eine anonyme Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft ein, in der dem Angeklagten unter anderem vorgeworfen wird, dass Geld zum Fenster hinaus geworfen zu haben. "Ich habe die Ergebnisse von Baker Tilly ausgewertet und den aktuellen Geschäftsführer als Zeugen befragt", erklärte die federführende Ermittlerin der Polizei. Sie kam zu dem Ergebnis, dass der Angeklagte Dienstleistungen in Anspruch genommen habe, für die er nicht berechtigt war. Beiratsprotokolle oder weitere Unterlagen habe sie jedoch nicht ausgewertet. "Es gab aber keine Hinweise auf Absprachen im Beirat", so die Beamtin.

Den Vorwurf, er habe Bewirtungsbelege eingereicht, die nicht dienstlich veranlasst waren, konnte der Angeklagte in der Verhandlung entkräften. In den 15 von der Staatsanwaltschaft genannten Fällen konnte er jeweils die Teilnehmer und den Grund für das Treffen vor Gericht nennen. Dem Vorwurf, er habe sich vom benachbarten Bio-Supermarkt Mineralwasser ausschließlich zum privaten Verzehr liefern lassen und die Kosten dem Palatin in Rechnung gestellt, versicherte der Angeklagte: "Das Wasser war nicht für mich alleine bestimmt, es wurde auch an Tagungsgäste und im Beirat ausgeschenkt."

Etwas nebulös blieb der Sachverhalt bei den privaten Feiern, die der ehemalige Geschäftsführer im Palatin ausgerichtet hat. Die Rechnung in Höhe von 2900 Euro für seine Hochzeit habe er bar bezahlt – inklusive einer Ermäßigung von 50 Prozent für Mitarbeiter. "Beim 50. Geburtstag meiner Frau habe ich um eine Rechnung gebeten. Es kam aber keine", so der 70-Jährige. 30 Personen sollen im Tagungsraum "Denkwerkstatt" gefeiert haben, es sollen aber keine Kosten entstanden sein. Eine Supermarkt-Einkaufsgenossenschaft "hatte Ware für eine andere Veranstaltung angeliefert und uns damit regelrecht zugeschüttet", so der Angeklagte. Aus den Resten habe sein Team dann das Geburtstagsessen gemacht. Beim 66. Geburtstag des Angeklagten sei keine Rechnung, sondern nur eine Verbrauchsliste erstellt worden. Das Fassbier sei zudem ein Geschenk der Brauerei gewesen, den Rest habe er dem Palatin zur Verfügung gestellt. "Es ist dem Palatin also kein Schaden entstanden."

Am Ende des Verhandlungstages schlug Rensch eine Verständigung zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor. Dabei sollten vor allem die Übernachtungen und die genutzte Textilreinigung im Mittelpunkt stehen.