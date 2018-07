Dielheim. (rö) Der Dielheimer Gemeinderat hat die Firma STEG Stadtentwicklung mit der Erstellung eines Konzepts für die Ortskernentwicklung beauftragt. Die Entscheidung erfolgte bei drei Gegenstimmen von Michael Goliath (Bürgerinnen), Oliver Klempa (CDU) und Raimund Mack (Grüne) sowie zwei Enthaltungen von Ute Sendner und Maria-Luise Kaul (beide Bürgerinnen).

In einer nicht-öffentlichen Sitzung des Gemeinderats hatte sich zuvor auch die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung (KE) vorgestellt, "beides hochprofessionelle Sanierungsträger", so Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Da die Kosten beider Konzepte mit knapp über 40.000 Euro "nahezu identisch" seien und bei der letzten Sanierung in Dielheim die KE tätig gewesen sei, könne die Firma STEG vielleicht "unvoreingenommener herangehen", so der Bürgermeister. Außerdem biete sie im Rahmen der Bürgerbeteiligung die Möglichkeit einer repräsentativen Befragung an, von der man sich viel verspreche.

Klaus Eberle war es für die CDU wichtig, "dass die Bevölkerung eingebunden wird", deshalb sei die Mehrheit der Fraktion für die STEG. "Diese Art der Bürgerbeteiligung finde ich besser", argumentierte auch Markus Wodopia (SPD). "Beide haben mich nicht überzeugt", vermisste dagegen Ute Sendner "zündende Ideen". Oliver Klempa monierte, ihm fehle "die strategische Ausrichtung der Gemeinde". Zudem seien Befürchtungen der Bürger an ihn herangetragen worden, was die Arbeit der STEG in Rauenberg angehe, wo die Bürger für die Stadtkernsanierung zur Kasse gebeten worden waren. "Ich würde sie nicht nehmen", meinte er. "Aus dem Thema Rauenberg kann man lernen", meinte dagegen der Bürgermeister, "ich denke, auch die STEG hat dazugelernt."

In einem weiteren Tagesordnungspunkt ging es um die Vergabe der Umschlussarbeiten im Zug des Wasserhochbehälter-Neubaus. Da nur ein Angebot eingegangen war, das zudem mit rund 450.000 Euro mehr als 90.000 Euro über der Kostenschätzung lag, wurde beschlossen, die Ausschreibung aufzuheben. Die Verwaltung wurde ermächtigt, mit der Firma frei zu verhandeln. "Momentan ist der Markt ganz, ganz schwierig", sagte der Bürgermeister mit Blick auf die hohe Auslastung und gute Auftragslage der Fachfirmen.