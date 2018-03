St. Leon-Rot. (tore) Was macht einen guten Schulleiter aus? An blumigen Metaphern für den Berufsstand mangelte es bei der Amtsführung von Axel Glanz als Rektor der Parkringschule in St. Leon-Rot nicht - sie reichten von "Expeditionsleiter" über "Brückenbauer" und "Extremsportler" bis hin zum "Kapitän". Durch das Programm führte Konrektor Stephan Veelaid, der die ersten Glückwünsche an den neuen Kollegen richtete: "Für die Zeit als Expeditionsleiter alles Gute und Gesundheit und herzlich willkommen im Basislager der Parkringschule!" Auch im Namen des Kollegiums überreichte er ein Präsent an den Nachfolger von Gitta Beiner-Schulitz.

Schulrat Michael Körber vom Staatlichen Schulamt Mannheim bezeichnete Glanz als "Glücksfall" für die Schule: "Die Parkringschule hat mit Ihnen einen erfahrenen und hoch engagierten Schulleiter", bilanzierte Körber. Ausführlich ging er auf Glanz‘ Vita ein. Dieser hatte zunächst gar nicht die pädagogische Laufbahn eingeschlagen, sondern die eigene Schullaufbahn mit den Worten beendet: "Nie wieder gehe ich in eine Schule." Nach dem Informatikstudium und fünfjähriger Tätigkeit in der Privatwirtschaft entdeckte er - beziehungsweise seine Frau als aufmerksame Beobachterin - beim Nachhilfeunterricht für seine Nichten und Neffen sowie bei Vortragstätigkeiten in der Firma ein Talent fürs Unterrichten, wie Körber berichtete.

So habe der "Spätberufene" noch ein Pädagogikstudium an der PH Ludwigsburg begonnen, das 1998 im Anschluss an das Referendariat in den Schuldienst mündete: Axel Glanz wurde nun "aus voller Überzeugung" Hauptschullehrer. Nach einer Tätigkeit an der Haidachschule in Pforzheim wechselte Glanz 2005 als Konrektor an die Insel-Hauptschule Pforzheim, ab 2010 war er dort als Rektor tätig, entwickelte sie zur "neuen" Werkrealschule und unterstützte auch das Gemeinschaftsschulkonzept der damaligen Landesregierung.

In St. Leon-Rot ist es laut Körber das Bestreben des neuen Schulleiters, die bestehende Gemeinschaftsschule weiter auszubauen und die Mittlere Reife als Abschlussziel gut zu etablieren: "Die Parkringschule ist eine besondere Schule, sie war eigentlich schon immer ihrer Zeit voraus", lobte Körber. Für die vielfältigen Aufgaben wünschte er die Fähigkeit, kreative Lösungen zu finden.

Bürgermeister Alexander Eger rückte die positive Kooperation zwischen Schule und Gemeinde in den Fokus seiner Rede. "Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wir sind froh, dass Sie sich für die Gemeinde St. Leon-Rot entschieden haben." Angesichts der "großen Herausforderungen" und "gewaltigen Aufgaben" könne die Schule nur "miteinander gestaltet werden".

Tina Weingand, Vorsitzende des Elternbeirats, wünschte dem neuen Rektor, dass ihm die Zeit bleiben möge, der "Persönlichkeit eines jeden Schülers" gerecht zu werden, ebenso wie Kraft, das Ruder auch in stürmischen Zeiten ruhig zu halten. Von Frank Geldner vom Förderverein der Parkringschule gab es "ein herzliches Willkommen", von der Schülermitverantwortung ein "Wenn-Buch" für alle Problemlagen im Alltag eines Schulleiters.

Das Rektorenduo aus St. Leon, Sonja Elfner und Anja Koppert, arbeitet bereits seit einigen Monaten mit Rektor Glanz zusammen: "Sofort war uns klar, dass du ein Teamplayer bist, einer, der sich nicht scheut, auf andere Menschen zuzugehen." Für den Personalrat im Schulamtsbezirk wünschte Franziska Gramlich "viel Kraft, alles Gute und Gottes Segen". Und Pfarrerin Katharina Wendler wünschte gemeinsam mit ihrem katholischen Kollegen Dr. Michael Hettich "Gottes reichen Segen".

"Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier bin", resümierte ein gerührter Axel Glanz. "All Ihre Reden haben mir gezeigt, dass ich angekommen bin, an einem Ort, an dem ich mich wohlfühle." Die Schule entwickle sich "in großartiger Weise", so viel könne er bereits sagen. Ein Dank ging an seine Frau, die das "Samenkorn" für sein jetziges Wirken gepflanzt hatte. Er wolle für die Schule vieles gemeinsam erreichen.

Den "Soundtrack" zur Amtseinführung lieferten die Ensembles der Parkringschule: die Chörlekinder und die Bläserklasse, die schließlich auch gemeinsam unter der Leitung von Ronja Tropf das Stück "Wenn der Elefant in die Disco geht" aufführten, von Konrad Knopf am Klavier begleitet. Als noch das Lehrerkollegium dazu stieß, erklang ein fröhliches "Happy Birthday" - wie es der Zufall wollte, war der Tag der Amtseinführung zugleich noch der Geburtstag von Axel Glanz.