Wiesloch. (rö) Leser, die in den vergangenen Tagen versucht haben, die Lokalredaktion Wiesloch der RNZ telefonisch zu erreichen, wissen es bereits: Die Leitung ist seit dem Unwetter in der Nacht auf Freitag gestört, weder Redaktion noch Geschäftsstelle sind zu erreichen.

Am Montag konnte die Telekom dann Licht ins Dunkel bringen, das defekte Kabel soll voraussichtlich bis Dienstag Nachmittag ausgetauscht werden, so die Auskunft des Technikers vor Ort. Bis dahin sind Redaktion und Geschäftsstelle der RNZ am einfachsten per E-Mail (red-wiesloch@rnz.de und anz-wiesloch@rnz.de) sowie telefonisch über die Zentrale in Heidelberg zu erreichen (0 62 21/519-0). Die Kolleginnen stellen die Gespräche dann durch.

Die defekte Telefonleitung betrifft übrigens nicht nur die Rhein-Neckar-Zeitung, sondern laut Telekom weitere 150 bis 200 Anschlüsse in Wiesloch ab dem Standort der RNZ in Richtung Hesselgasse, wo unter anderem das Ärztehaus und die Apotheke nicht zu erreichen sind.