Wiesloch/Walldorf/St. Leon-Rot/Dielheim. (rö) "Wir brauchen mehr Musik", findet Olli Roth und sorgt gleich selbst dafür, dass diese Forderung umgesetzt wird: Der beliebte Sänger und Gitarrist ist - natürlich - wieder mit dabei, wenn von 4. April bis 5. Mai die 14. Auflage von "Swingin’ WiWa" über die Bühne geht. Das Programm des Musikfestivals wurde am Donnerstagmorgen im Harry’s in Walldorf vorgestellt. Die 27 - inoffiziell sind es sogar 28 - Konzerte finden wieder an den unterschiedlichsten Veranstaltungsorten von der Kneipe bis zum Autohaus in Wiesloch, Walldorf, St. Leon-Rot und Dielheim statt, zum ersten Mal ist Balzfeld mit dem DJK-Clubhaus vertreten.

"Wir bringen Kultur ins Land", sagte Edgar Berlinghof, Vorsitzender des Kulturfördervereins Kurpfalz, der das Festival erneut veranstaltet. Von einer "wunderbaren Aktion" sprach sein Stellvertreter Jörg Schreiner. Dass das die beteiligten Musiker genauso sehen, machte Rolf Schaude, gleich doppelt mit den "Nachtigallen" und "Blu" dabei, deutlich: "Wir erreichen bei Swingin’ WiWa auch Leute, die uns noch nicht kennen." Und Kollege Robert Ahl findet es "toll, dass hier handgemachte Musik im Vordergrund steht".

"Die Förderung von Kultur liegt uns allen sehr am Herzen", sagte Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab auch stellvertretend für ihre Kollegen aus den beteiligten Kommunen, die wieder die Schirmherrschaft über das Festival übernommen haben. Dielheims neuer Bürgermeister Thomas Glasbrenner ist "gespannt" und freut sich auf die Veranstaltungen, zumal neben den Festival-Konzerten in Dielheim und Balzfeld auch der "Dielheimer Frühling", der am Montag, 30. April, 19 Uhr, mit den Bands "Art Donuts" und "Tais" als Open Air auf dem Dorfplatz stattfindet, eigentlich in den Rahmen von "Swingin’ WiWa" gehört, bei seiner Premiere aber nur "inoffiziell" dabei ist.

Info: www.swingin-wiwa.de