Nach eineinhalb Jahren ist das Lehrschwimmbecken in Rettigheim wieder eröffnet worden. Die Gemeinde hatte die coronabedingte Schließung genutzt, um das Becken zu sanieren. Foto: Pfeifer

Mühlhausen-Rettigheim. (RNZ) Nach rund eineinhalb Jahren können im Rettigheimer Schwimmbecken wieder Schwimmkurse starten. Letzten Freitag eröffnete Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger im Beisein seiner Stellvertreter, des Ortsvorstehers und weiterer Gäste das Lehrschwimmbecken. Die Kurse können allerdings nur schrittweise und unter den entsprechenden Corona-Bedingungen beginnen.

Rückblickend sei es die richtige Entscheidung gewesen, die coronabedingte Schließung der Hallenbäder zu nutzen, um das Lehrschwimmbecken zu sanieren, sagte eine Sprecherin der Gemeinde.

Zwischenzeitlich wurden rund 80.000 Euro in die Modernisierung investiert, davon flossen etwa 30.000 Euro in die Elektrotechnik, 40.000 Euro in Hallendecke und Gerüstbau und 10.000 Euro wurden für Baunebenkosten ausgegeben. Die Ausgaben bewegen sich damit laut Gemeinde innerhalb der Kostenschätzung und auch im festgesetzten Haushaltsbudget von 100.000 Euro.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie andere Schwimmverbände beziehen immer wieder in der Öffentlichkeit Stellung, dass "früh schwimmen zu lernen zum wichtigsten Schutz vor Ertrinkungsunfällen" gehöre. Bis Kinder "wassersicher" sind, sei aber immer eine erhöhte Aufmerksamkeit der Eltern und der Aufsichtspersonen gefragt.

Nach den Verkehrsunfällen ist Ertrinken die zweithäufigste Art tödlich verlaufender Unfälle im Kindesalter, informiert die Gemeinde. Noch weitaus höher sei die Zahl der "Beinahe-Ertrinkungsunfälle" mit nicht selten schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Besonders gefährdet sind Kinder bis ins Grundschulalter hinein. Ab etwa fünf Jahren sollten sie deshalb das Schwimmen lernen. Folglich sei die Entscheidung des Gemeinderates im Februar 2021 folgerichtig, die weiteren Mittel für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens bereitzustellen, so die Gemeinde.

Bürgermeister Spanberger freue sich nun sehr, das Becken wieder den örtlichen Grundschulen sowie Vereinen oder der Volkshochschule zur Verfügung zu stellen.