Von Tobias Törkott

Mühlhausen. Wer mit dem Rad von Mühlhausen nach Rotenberg fährt, kann an einer Weggabelung rechter Hand ein Grundstück entdecken. 656 Quadratmeter groß ist es – und bald der neue Treffpunkt für Mühlhausens Jugend. Vor über einem Jahr äußerten Jugendliche aus Mühlhausen gegenüber der Verwaltung den Wunsch, einen Ort im Freien zu bekommen – nun gab der Gemeinderat sein einstimmiges Okay für das angesprochene Gelände. Variante zwei, ein Gebiet im Osten Mühlhausens in der Nähe eines Bolzplatzes, wurde als ungünstig angesehen, da dieses laut Vorlage nur 70 Meter entfernt vom Mühlhausener Ortsgebiet liegt. Dazu wäre es mit 402 Quadratmeter deutlich kleiner gewesen.

Dieses Grundstück war auch für die Jugendlichen aufgrund der Nähe zu bebautem Gebiet nicht die favorisierte Option. "Wir sind zufrieden und bevorzugen auch das ausgewählte Grundstück", erklärt Robin Wittmer, der das Projekt als Jugendvertreter in der Gemeinde angestoßen hatte, auf RNZ-Anfrage. An einer Bank in der Nähe des kleineren Grundstücks treffen sich immer wieder junge Menschen, es kam bereits zu Beschwerden. Das wolle man nicht weiter treiben, so Wittmer.

Nach dem Entscheid sieht Wittmer auch die Jugendlichen selbst in der Pflicht: "Ich hoffe auf die Vernunft der Leute, die sich treffen. Wir können nicht für alle sprechen."

Das Grundstück selbst liegt 160 Meter von Mühlhausens Ortsrand entfernt in Richtung Rotenberg. "Das ist weit genug für den Lärmschutz", meinte Bürgermeister Jens Spanberger in der Sitzung. Das Gemeindeoberhaupt legte in seinen Erläuterungen Wert darauf, das Engagement der Jugendlichen zu loben: "Die Initiative dafür kam von der Jugend, nicht von uns. Das ist mir wichtig." Wichtig nehmen die Jugendlichem um Wittmer auch die eigene Verantwortung für den Platz. Um Ärger mit Anwohnern zu vermeiden, kann sich Wittmer vorstellen, dass größere Veranstaltungen angemeldet werden müssen. Auch Kontrollen, beispielsweise durch die Jugendvertreter, seien möglich. Für insgesamt 14.000 Euro soll der Platz Formen annehmen. Geplant sind nach einer ersten Vorlage des Bauamtes eine Überdachung, ein Grillplatz, Tische, Bänke und Begrenzungen durch Hecken und Stämme. Umgesetzt werden davon laut Wittmer wohl in diesem Jahr der Grillplatz sowie die Bänke. Das Gelände selbst ist in Privatbesitz, die Gemeinde kann es vom Eigentümer kostenlos pachten. Dafür kümmert sie sich um die Grundstückspflege. Auch eine Grillhütte ist eine Option für die Zukunft. Spanberger sagte, dies hänge davon ab, wie der Treffpunkt angenommen werde.

Der Tenor der Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderats für die Umsetzung des Treffpunkts war in der Sitzung positiv. Hans Becker (CDU) warb für Vertrauen in die Politik, dass etwas zurückkomme. Dies sei eine wichtige Botschaft an die Jugendlichen. Becker nahm diese aber auch leicht in die Pflicht: "Was man selbst macht, darauf gibt man mehr Acht." Er sehe die Jugendlichen in der Verantwortung. Der Treffpunkt sei ein erster Schritt zu mehr Einbindung.

Grünen-Rätin Rebecca Opluschtil ging noch weiter: "Wir würden uns wünschen, dass die Jugendlichen weiter eingebunden werden." Es sei wichtig, eine Perspektive zu geben. Außerdem sprach sie sich dafür aus, dem Vorschlag von Bruno Sauer (Freie Wähler) nachzukommen.

Dieser hatte darauf hingewiesen, dass der Weg zur Rebanlage Heiligenstein weiterhin nicht für alle Fahrzeuge gestattet werden solle. Sauer lobte die Zusage der Jugendlichen zur Hilfe bei der Errichtung und der Pflege und sprach ein Nutzungskonzept an. Dieses soll laut Spanberger gemeinsam mit den Jugendlichen erstellt werden: "Wir brauchen Spielregeln." Auch mögliche Öffnungszeiten werden dann besprochen.

Holger Schröder (SPD) legte dar: "Es geht nicht nur um Appelle." Er schlug vor, über die Verwaltungen und Schulen die Jugendlichen für Jugendforen zu gewinnen: "So können wir zeigen, dass wir sie mitnehmen."

Der Treffpunkt ist übrigens nicht nur für Jugendliche gedacht. Im Rat kam nämlich die Frage auf, ob das Gelände nur ein Treffpunkt für Jüngere sein solle. Spanberger betonte aber, dass es ein Platz für alle sei. Wittmer bestätigte gegenüber der RNZ: "Es wäre schön, wenn Jugendliche öfter die Möglichkeit haben, sich dort zu treffen, aber das gilt natürlich auch für alle anderen."